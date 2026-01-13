Tuppurainen ja Merinen ovat viestitelleet keskenään, mutta molemmille sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löytynyt.

Merisen väitteet ovat aiheuttaneet hämmennystä eduskunnassa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo MTV Uutisille, että hän pyrkii löytämään yhteisen ajan keskustelulle kansanedustaja Merisen kanssa asioiden selvittämiseksi.

Merinen ei sarjassa täsmentänyt, keitä kansanedustajia hän tarkoitti.

Dokumentista käy ilmi, että hänen mukaansa huono kohtelu on sisältänyt "tyyliin kaikkea" "fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta kiusaamiseen, ahdisteluun ja häirintään". Merisen mukaan moni uskaltaa avautua hänelle hänen terapeuttitaustansa vuoksi.

– Haluan ensin keskustella Ville Merisen kanssa, jotta saisin tietää mihin hän viittaa ja mitä hän tarkoitti puheillaan. Toivon, että löydämme yhteisen ajan mahdollisimman pian, vielä tänään.