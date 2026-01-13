Dokumentista käy ilmi, että hänen mukaansa huono kohtelu on sisältänyt "tyyliin kaikkea" "fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta kiusaamiseen, ahdisteluun ja häirintään". Merisen mukaan moni uskaltaa avautua hänelle hänen terapeuttitaustansa vuoksi.
Merinen ei sarjassa täsmentänyt, keitä kansanedustajia hän tarkoitti.
Merisen väitteet ovat aiheuttaneet hämmennystä eduskunnassa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo MTV Uutisille, että hän pyrkii löytämään yhteisen ajan keskustelulle kansanedustaja Merisen kanssa asioiden selvittämiseksi.
Tuppurainen ja Merinen ovat viestitelleet keskenään, mutta molemmille sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löytynyt.
Tuppurainen yllättyi ulostulosta
Merisen väitteet tulivat yllätyksenä Tuppuraiselle.
– Haluan ensin keskustella Ville Merisen kanssa, jotta saisin tietää mihin hän viittaa ja mitä hän tarkoitti puheillaan. Toivon, että löydämme yhteisen ajan mahdollisimman pian, vielä tänään.
Tuppurainen ei ole itse kuullut tällaisista vakavista tapauksista, joista Merinen puhuu Ylen dokumentissa.
– Etenkin, kun tässä on kyse erittäin vakavista asioista, jopa seksuaalisesta häirinnästä, toivon tietysti, että tällaisista tapauksista uskalletaan ilmoittaa virallista tietä pitkin. Meillä on SDP:n ryhmässä ja eduskunnassa selkeät prosessit, kuinka toimia häirintätapauksissa, toteaa Tuppurainen.
– Vaikka Ville Merisen puheet ovat yllättäviä on täysin mahdollista, että tällaista esiintyy. Eduskunta on iso työyhteisö ja siihen mahtuu kaikennäköisiä ihmisiä, kiteyttää Tuppurainen.
SDP:n eduskuntaryhmä tekee kyselyitä säännöllisesti
Samoilla linjoilla on myös SDP:n eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström. Hän toimii SDP:n kansanedustajien avustajien esimiehenä. Hänen mukaansa ei ole noussut mitään eritysitä esille eduskuntaryhmän kyselyissä työntekijöille.
– Teemme pulssikyselyn työntekijöillemme joka viikko. Tarkoituksena on, että työntekijät, joihin kuuluu avustajat, voivat tuoda esille epäkohtia matalalla kynnyksellä.
– Isossa työyhteisössä on tavallista, että joku kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Mutta tällä laajuudella, mitä Merinen kuvailee dokumentissa ei ole tullut esille, sanoo Lindström MTV Uutisille.
SDP:n eduskuntaryhmä on tehnyt viikoittaisia pulssikyselyitä työntekijöilleen vuodesta 2020 alkaen.
Lindström kertoo, että SDP:n eduskuntaryhmä tekee myös joka vuosi laajemman selvityksen työntekijöiden hyvinvoinnista. Tämän lisäksi eduskunta kysyy työntekijöiden hyvinvoinnista joka toinen vuosi.
– Meillä on polku olemassa siitä, miten ilmoitetaan häirinnästä ja huonosta kohtelusta eteenpäin SDP:n ryhmän sisällä, mutta myös koko eduskunnassa, sanoo Lindström.
Eduskunta seuraa tilannetta
Eduskunnan kyselyistä ei ole käynyt ilmi häirintätapauksia Merisen mainitsemassa laajuudessa.
– Seuraamme tilannetta tarkkana, sanoo eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg MTV Uutisille.
– Meidän täytyy tarkastella prosessejamme, jos nyt tulee esille häirintätapauksia, joista ei ole ilmoitettu meille.
Päivitys kello 17.45: Täydennetty Rainer Hindsbergin kommentteilla. Lisätty myös lause: Merisen mukaan moni uskaltaa avautua hänelle hänen terapeuttitaustansa vuoksi.