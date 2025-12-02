Suomi on myöntänyt vuoden 2025 aikana 499 vientilupaa puolustustarvikkeille. Yksi luvista on salattu.
Suomen puolustusministeriö on myöntänyt vuonna 2025 yhden salatun puolustustarvikkeiden vientiluvan Ukrainaan.
Salattu vientilupa on poikkeuksellinen, sillä yhteensä puolustusministeriö on myöntänyt kuluvan vuoden aikana 499 puolustustarvikkeiden vientilupaa.
MTV Uutiset sai tiedot puolustustarvikkeiden vientiluvista tietopyynnöllä. Puolustusministeriön luovuttamat tiedot kattavat välin 1.1.2025–18.11.2025.
Yhteensä puolustusministeriö on myöntänyt vuoden 2025 aikana Ukrainaan 24 vientilupaa, joista 23 ei salattu.
Vientiluvat eivät sisällä Ukrainalle annettavia puolustustarvikepaketteja. Suomi on marraskuuhun 2025 mennessä lähettänyt Ukrainalle 30 puolustustarvikeapupakettia. Näiden yhteisarvo on 2,9 miljardia euroa.
Yksittäinen salattu vientilupa Ukrainaan on myönnetty 27. kesäkuuta 2025 ja se on voimassa vuoden loppuun saakka.
Kyseisen vientiluvan tarvike tai tarvikkeet ovat kategoriaa ML 9, joka sisältää merisodankäyntiin liittyviä asioita, kuten veden pinnalla tai sen alla kulkevia aluksia sekä merivoimien erikoisvarusteita ja komponentteja.
Päätös puolustustarvikkeiden vientilupien salaamisesta tehdään joko viejän tai vastaanottajan "perustellusta pyynnöstä", kun lain mukaiset salassapidon perusteet täyttyvät, sanoo puolustusministeriö MTV Uutisille.
Puolustusministeriön salauspäätös tehtiin julkisuuslain pykälän 24.1. toisen kohdan perusteella, jossa muun muassa todetaan, että asiakirjat voidaan salata, jos "tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä".
Yksittäisten pyyntöjen perusteita puolustusministeriö ei avaa.
Se, että jokin lupa salataan ja toista ei, johtuu ministeriön mukaan "tapauksen yksityiskohdista".
– Suomessa puolustustarvikkeiden vientiluvat on katsottu lähtökohtaisesti julkisiksi asiakirjoiksi, mikä on poikkeuksellista myös Euroopan unionissa, puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto sanoo sähköpostitse.
Salaamisen perustelu
Puolustusministeriö salasi yhden puolustustarvikkeiden vientiluvan Ukrainaan julkisuuslain pykälän 24.1 toisen kohdan perusteella.
Muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen valtion, Suomen kansalaisten,
Suomessa oleskelevien henkilöiden tai Suomessa toimivien yhteisöjen suhteita toisen valtion viranomaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.
"Todennäköisesti tuhoutuvat"
Suomi on vuodesta 2000 lähtien salannut puolustustarvikkeiden vientilupia yhteensä 19 kappaletta, Yle kertoi keväällä.
Jos loppumassa olevan vuoden marras-joulukuussa ei salata enempää vientilupia, on 25 vuodessa siis salattu yhteensä 20 puolustustarvikkeiden vientilupaa. Näistä kymmenen on koskenut Ukrainaan suuntautuneita vientilupia.
Vientilupien salaaminen on Suomessa varsin tuore ilmiö, sillä ensimmäisen kerran puolustusministeriö salasi vientiluvan kesäkuussa 2021 pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella.
Kyseinen vientilupa myönnettiin Israeliin, Yle kirjoittaa.
Ylen tietojen mukaan salatun vientiluvan Israeliin haki Sensofusion, joka valmistaa droonien vastajärjestelmiä.
Sensofusionille on myös vuonna 2025 myönnetty neljä vientilupaa Ukrainaan droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmille sekä yksi sotilaalliseen tuotekehitykseen. Näitä ei salattu.
MTV Uutiset tutustui Sensofusionin droonintorjuntajärjestelmään aiemmin tänä vuonna. Aiheesta voi lukea lisää täältä tai alla olevasta linkistä.
5:22Sensofusionin Mikko Hyppönen näyttää, miten drooneja pudotetaan taivaalta.
Droonit näkyvät puolustusministeriön myöntämissä vientiluvissa muutenkin. Viima Orlok -lennokeille annettiin vientilupa, joka kattaa 30 droonia. Kyse on ilmeisesti ukrainalaiselle sotilasyksikölle tehtävästä "tuote-esittelystä".
– Lennokit todennäköisesti tuhoutuvat tai vaurioituvat testauksessa, puolustusministeriön toimittamassakoosteessa todetaan.
Bittium Wireless puolestaan sai vientilupia ilmapuolustusjärjestelmiin integroitaville reitittimille ja ohjelmistoille.
Lisäksi puolustusministeriö myönsi vientilupia Ukrainaan myös esimerkiksi Ase Utran äänenvaimentimille, C.P.E. Productionin luotisuojakypärille ja -lisälevyille sekä Forcit Defencen miniviuhkapanosjärjestelmille, joita on lupa viedä 10 000 kappaletta.
Siraville myönnettiin vientilupa 60 000 kilolle alumiiniprofiilia, jota tarvitaan 81 millimetrin kranaattien valmistukseen.
Suomen puolustusteollisuuden suurimman yhtiön, Patrian vientilupa Ukrainaan kattaa 6x6-panssariajoneuvon teknologian, tekniset dokumentit ja tukitoimintoja kohdemassa sekä koulutuskursseja.