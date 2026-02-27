Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä.
Yhdysvalloissa tekoäly-yhtiö Anthropic sanoo, ettei se anna maan puolustusministeriön käyttää yhtiön teknologiaa ilman rajoitteita.
Puolustusministeriö oli vaatinut yhtiötä antamaan rajoittamattomat käyttöoikeudet sotilaallisiin tarkoituksiin perjantaihin mennessä. Ministeriö on uhannut myös taivuttaa yhtiön tahtoonsa hätätilavaltuuksien avulla.
– Nämä uhkaukset eivät muuta kantaamme: emme voi hyvällä omallatunnolla suostua heidän pyyntöönsä, Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei sanoi lausunnossa.
– Näiden järjestelmien käyttö kotimaiseen massavalvontaan on ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa, Amodei sanoi.
Amodein mukaan johtavat tekoälyjärjestelmät eivät ole myöskään nykyisellään niin luotettavia, että niitä voitaisiin käyttää ohjaamaan tappavia aseita ilman ihmisen kontrollia.