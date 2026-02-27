Liiketoiminta ja kehitys

Amodein mukaan johtavat tekoälyjärjestelmät eivät ole myöskään nykyisellään niin luotettavia, että niitä voitaisiin käyttää ohjaamaan tappavia aseita ilman ihmisen kontrollia.

Tekoäly-yhtiö ei halua luoda itsenäistä asetta – USA vaatii armeijalle rajatonta käyttöoikeutta

– Näiden järjestelmien käyttö kotimaiseen massavalvontaan on ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa, Amodei sanoi.

Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä.

Yhdysvalloissa tekoäly-yhtiö Anthropic sanoo, ettei se anna maan puolustusministeriön käyttää yhtiön teknologiaa ilman rajoitteita.

Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä.

Puolustusministeriö uhkaillut yhtiötä

Anthropicin ja puolustusministeriön edustajat tapasivat aiemmin tällä viikolla.

Puolustusministeriö esitti tuolloin vaatimuksensa yhtiölle ja uhkasi hyödyntää kylmän sodan aikaista lakia, joka antaa liittovaltiolle laajat valtuudet pakottaa teollisuusyhtiöt asettamaan kansallisen turvallisuuden tarpeet etusijalle. Viimeksi kyseistä lakia on hyödynnetty koronapandemian aikaan.

Ministeriö uhkasi lisäksi määritellä Anthropicin toimitusketju-uhaksi. Tavallisesti kyseistä määritelmää saatetaan käyttää vastustajamaiden yrityksien kohdalla. Leima voisi vakavasti vahingoittaa Anthropicin mainetta sekä yhtiön kykyä tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain liittovaltion kanssa.

Puolustusministeriön korkea-arvoinen virkamies torjui tuolloin tekoäly-yhtiön huolenaiheet ja väitti, että puolustusministeriö on aina toiminut lain puitteissa.

Viranomaiset vahvistivat myös, että Anthropicin ja puolustusministeriön välillä oli käyty keskustelua mannertenvälisistä ballistisista ohjuksista, mikä korosti osaltaan tekoälykiistan arkaluonteisuutta.

"Tekoäly voi heikentää demokraattisia arvoja"

Anthropic teki puolustusministeriön kanssa sopimuksen tekoälymallien toimittamisesta erinäisiä sotilaallisia käyttötarkoituksia varten.

Ministeriön kanssa tekoäly-yhteistyöhön ovat lähteneet myös OpenAI, Google sekä miljardööri Elon Muskin xAI. Puolustusministeriö on antanut ymmärtää, että näiden yhtiöiden osalta käyttörajoitukset ovat Anthropicia löyhemmät.

OpenAI:n entiset työntekijät perustivat Claude-tekoälystään tunnetun Anthropicin vuonna 2021 sillä perusajatuksella, että tekoälyn kehittämisessä tulisi asettaa etusijalle turvallisuus. Lähestymistapa on asettanut yhtiön nyt törmäyskurssille puolustusministeriön ja presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa.