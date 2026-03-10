Suojelupoliisin mukaan Itämeren kaapelivaurioita ei ole ollut poikkeuksellista määrää viime vuonna.

Suojelupoliisi (Supo) ei pidä Itämeren merenalaisen infrastruktuurin vaurioitumista poikkeuksellisena.

Itämerellä on vaurioitunut muutaman vuoden sisällä useita kaapeleita. Kaapeleiden rikkoutumiset on useammassa tapauksessa yhdistetty eri Venäjän varjolaivastoihin.

Viimeisin tapaus sattui viime vuoden lopussa, kun Fitburg-nimisen aluksen epäiltiin vaurioittaneen ankkurillaan Elisan tietoliikennekaapelia. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta.

Fitburg-alus oli kuljettamassa pakotteiden alaista terästä Venäjälle.

Aiemmin on uutisoitu muun muassa Eagle S-aluksen aiheuttamista vaurioista edellisvuonna. Tapausta käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa, mutta oikeus jätti asian tutkimatta, sillä siihen ei voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta. Käräjäoikeus katsoi, että ankkurin putoaminen oli johtunut sen kiinnitysmekanismin rikkoutumisesta.

Supon mukaan Itämeren infrastruktuuri on lisääntynyt ja se on johtanut siihen, että "yksittäisissä tapauksissa" vaurioituu helposti enemmän kaapeleita.

– Laivojen ankkurit ovat aiheuttaneet kaapelivaurioita Itämerellä tasaisesti koko 2000-luvun ajan, vaikka tapaukset eivät ole nousseet uutisiin, Supon tuoreessa kansallisen turvallisuuden -raportissa todetaan.

Supon mukaan vaurioiden toistuvuuden perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä tahallisuudesta tai mahdollisesta valtiollisesta vaikuttamisesta.

Tietoliikennekaapeleiden määrä on Itämerellä kaksinkertaistunut muutaman vuoden aikana ja samaan aikaan myös Itämerellä kulkevan laivaliikenteen määrä on lisääntynyt.

"Jopa harhaanjohtava" kuva

Itämeren kaapelirikot ovat herättäneet huomiota erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan, mutta Supon mukan Venäjän toiminnasta ja maan kyvykkyydestä kaapelirikkoihin on saattanut syntyä julkisuudessa "jopa harhaanjohtava" kuva.

– Merikaapeleiden kaltaisille vauriotapauksille on tyypillistä, että valtiollisen toiminnan aukottomasti pois sulkevia todisteita on vaikea löytää. Venäjän vaikuttamistoiminnan tunnistaminen tai todentaminen ei ole lähtökohtaisesti poikkeuksellisen vaikeaa ja sitä on länsimaissa pystytty tekemään, raportissa todetaan.

Tämän lisäksi Venäjän käyttämät niin sanotut varjolaivat ovat usein huonokuntoisia, ja alusten miehistö saattaa olla tottumaton pohjoisen sääolosuhteisiin. Nämä kaikki asiat nostavat onnettomuusriskiä.

"Suuri riski" väärintulkinnoille

Raportissa muistutetaan, että Itämeri on myös Venäjälle tärkeä väylä. Venäjä ei Supon mukaan ottaisi riskejä siihen, että merenkulun vapauksia heikennettäisiin. Venäjän varjolaivasto kuljettaa Itämeren kautta Venäjälle öljyä, joka taas on maan talouden kivijalka.

Myös suurin osa Venäjän länteen suuntautuvasta verkkoliikenteestä kulkee Itämeren kaapeleita pitkin.

Supo varoittaa, että nykyiseen Itämeren tilanteeseen liittyy "suuri riski" toisten toimien väärintulkinnoille.

Raportin mukaan Venäjä pyrkii turvaamaan varjolaivaston aluksia saattamalla niitä laivaston aluksilla sekä sijoittamalla vartijoita aluksille.

Supon mukaan varjolaivoja tulee liikkumaan Itämerellä vielä pitkään.