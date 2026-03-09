Yhdysvallat on entisestään kasvattanut osuuttaan maailman asekaupasta, vaikka Euroopassa puhutaan oman aseteollisuuden vahvistamisesta.
Aseiden tuonti Eurooppaan on tällä vuosikymmenellä kasvanut rajusti, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri raportissaan.
Vuosina 2021–2025 Euroopan maihin tuotiin yli kolme kertaa niin paljon aseita kuin edeltävällä viisivuotiskaudella. Kasvua kertyi 210 prosenttia.
Taustalla on sota Ukrainassa. Venäjän laajan hyökkäyssodan kohteeksi joutuneen Ukrainan osuus maailmanlaajuisesta asetuonnista nousi 9,7 prosenttiin. Myös muut Euroopan maat kasvattivat asehankintojaan tuntuvasti.
– Aseiden vienti Ukrainaan on selvin kasvutekijä, mutta useimmat muut Euroopan maat ovat myös kasvattaneet aseiden tuontiaan vahvistaakseen sotilaallista kyvykkyyttään, koska ovat huolissaan Venäjän uhasta, sanoi Siprin asevirtaohjelman johtaja Matthew George tiedotteessa.
Muualla maailmassa asetuonti jopa laski verrattuna vuosiin 2016–2020. Euroopan tuonnin hurjan nousun seurauksena maailmanlaajuinen asetuonti kasvoi kuitenkin yli yhdeksän prosenttia.