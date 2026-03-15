Unifil-rauhanturvaoperaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 165 suomalaista.
Suomalaisia rauhanturvaajia oli osallisena tilanteessa, jossa YK:n rauhanturvaajia kohti ammuttiin Libanonissa sunnuntaina. Henkilövahinkoja ei aiheutunut, kertoi Maavoimat viestipalvelu X:ssä sunnuntai-iltana.
Maavoimien mukaan ampumisen jälkeen havaittiin, että yhteen kuljetuspanssariajoneuvoista oli osunut rynnäkkökiväärin laukauksia.
YK:n Unifil-operaatioon osallistuvia rauhanturvaajia kohti ammuttiin kolmeen eri otteeseen sunnuntaina Etelä-Libanonissa. Asiasta kerrottiin Unifilin sivuilla julkaistussa lausunnossa, jonka mukaan ampujia olivat todennäköisesti ei-valtiolliset aseelliset ryhmät.
Lausunnon mukaan ampumiset tapahtuivat rauhanturvaajien partioidessa tukikohtiensa ympäristössä Yatarissa, Dayr Kifassa ja Qallawiyahissa. Yatarissa ampuminen osui Unifilin mukaan noin viiden metrin päähän rauhanturvaajista. Kahdessa muussa tapauksessa ampujat olivat noin 100 ja 200 metrin päässä.