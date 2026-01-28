Noin puolet suomalaisista haluaa lopettaa Suomen ja Israelin välisen asekaupan, selviää kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon tilaamasta kyselystä.
Reilut 50 prosenttia vastasi myönteisesti väittämään, jonka mukaan Suomen tulee lopettaa asekauppa Israelin kanssa, kunnes Israel lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen.
Vastaajista noin kolmannes oli eri mieltä asekaupan lopettamisesta. 13 prosenttia ei ottanut kantaa.
Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi joulukuun loppupuolella noin 1 100 vastaajaa.