Ukrainan sodan alkaessa Venäjä jätti satoja länneltä vuokraamiaan lentokoneita palauttamatta. Nyt likainen temppu alkaa kostautua, kun varaosista on pulaa ja koneet hajoavat käsiin.

Venäjän siviili-ilmailu on pulassa.

Lännen Venäjälle asettamat pakotteet estävät venäläisiä lentoyhtiöitä hankkimasta koneiden varaosia, mikä vaikuttaa väistämättä lentoturvallisuuteen. Suurin osa Venäjällä operoivista matkustajakoneista on länsivalmisteisia.

Venäjän valtion ilmailuvalvontaviranomaisen mukaan vuosina 2023–2025 yli 480 lentokonetta oli lentokiellossa vaihtelevan ajan, kunnes havaitut tekniset viat oli korjattu.

480 lentokonetta on lähes puolet Venäjän koko matkustajakonekapasiteetista, sillä Venäjän ilmaliikenneviraston mukaan käytössä on 1 088 kaupallista lentokonetta.

"Kyllä, me väärensimme"

Venäjän ilmailuvalvonnan johtaja Vladimir Kovalsky esitti helmikuun alussa NAIS-2026-foorumin istunnossa karut, kaunistelemattomat tilastot vakavista rikkomuksista Venäjän siviili-ilmailussa.

Kovalskyn mukaan Venäjän ilmailuvalvontaviranomainen ei ole havainnut ainoastaan yksittäisiä tapauksia, vaan huolestuttavan trendin alalla.

Hänen mukaansa viallisten lentokoneiden lentolupia myönnetään järjestelmällisesti, huoltotöitä väärennetään ja koneiden korjauksissa rikotaan sääntöjä.

– Mitään rikkomusta ei voida hyväksyä. Periaatteena tuntuu kuitenkin olevan, että "kyllä, me väärensimme, mutta tämä ei vaaranna lentoturvallisuutta”. Mihin tämä vielä johtaa, Kovalsky kysyi huolestuneena.

Kansainvälinen ilmailuonnettomuuksien asiantuntija Ismo Aaltonen sanoo, että Venäjällä on aiemminkin suhtauduttu lentoturvallisuuteen hövelimmin kuin länsimaissa, ja pakotteiden myötä tämä on korostunut entisestään.

– Vaikka lentokalusto ei ole kunnossa, niin lentoyhtiöiltä tulee kovia paineita saada koneet taivaalle, ja juuri tällaiset tilanteet aiheuttavat onnettomuuksia, Aaltonen kommentoi.

Venäjä varasti satoja koneita

Viimeisten 20 vuoden aikana Venäjän matkustajakonekalusto on länsimaistunut nopeasti. Ennen Ukrainan sotaa Venäjä vuokrasi satoja matkustajakoneita länsimaista.

Suomen lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtajan Olli Jaarisen mukaan, johtuen paikallisista tullauskäytännöistä, kaikki Venäjän länneltä vuokraamat koneet oli käytännössä rekisteröity Venäjän ulkopuolelle.

Jaarinen kertoo, että kun Ukrainan täysimittainen sota alkoi helmikuussa 2022, Venäjän ulkopuolelle rekisteröidyt lentokoneet yhdessä yössä rekisteröitiin Venäjälle.

– Venäjä teki tällaisen tempun, että se käytännössä varasti arviolta noin 400 länsimaissa valmistettua matkustajakonetta. Sinä päivänä, kun pakotteet tulivat voimaan, koneet ajettiin halliin, vaihdettiin niihin uudet rekisterinumerot ja siirrettiin ne venäläiseen omistukseen, Jaarinen sanoo.

Varaosia matkalaukuissa

Nyt Venäjän ilmailu on vaikean paikan edessä, koska nämä kaikki länsimailta varastetut koneet tarvitsevat varaosia, jotka eivät pakotteiden vuoksi ole saatavilla.

Myös useimmat Venäjällä valmistetut koneet tarvitsevat länsimaisia varaosia.

– Varaosat valmistetaan hyväksytyissä yrityksissä, ja niiden tiedetään kestävän tietyn määrän lentotunteja. Jos käytetään hyväksymättömiä osia, lentoyhtiö ei voi olla varma, että kaikki komponentit toimivat kunnolla käytössä, kertoo ilmailualan asiantuntija, professori Stephen Wright.

Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lentokelpoisuuden ylitarkastajan Janne Lehesvirran mukaan ilma-alusten lentokelpoisuuden keskeisimpiä vaatimuksia on se, että huollot tehdään ajallaan, asianmukaisia varaosia ja materiaaleja käyttäen.

–Jos näin ei tehdä, ilma-alus ei ole enää lentokelpoinen. Meillä Traficomissa ei ole tietoa, millä menettelyin Venäjän ilmailuviranomainen edelleen sallii valvomillaan ilma-aluksilla lentämisen, Lehesvirta toteaa.

Jaarinen kertoo, että Suomen lentäjäliiton turvatoimikunnalla on tiedossa jopa tapauksia, joissa uusia ja kalliita lentokoneita puretaan Venäjällä varaosiksi eli puhutaan lentokoneiden kannibalismista.

– Venäjä yrittää ylläpitää lentämistä isolla rahalla, Jaarinen havainnollistaa.

Ylen laajan selvityksen mukaan Venäjä ostaa lentokoneiden varaosia kolmansista maista, joita pakotteet eivät koske. Ylen jutussa todetaan, että Venäjä ei osta osia suoraan Airbusilta ja Boeingilta, vaan se käyttää esimerkiksi Turkissa, Kiinassa ja Arabiemiraateissa olevia välittäjäyhtiöitä.

Lentoyhtiöiden lisäksi niiden osia valmistavat alihankkijat.

Jaarinen vahvistaa, että lentokoneiden osia on löytynyt jopa matkalaukuista, eli kyse on salakuljetuksesta.

– Meillä on tiedossa, että jonkin verran niitä varaosia virtaa Venäjälle erilaisten bulvaaniyhtiöiden kautta, Jaarinen sanoo.

Halli täynnä eläkeläisiä

Ennen Neuvostoliiton hajoamista Venäjä oli ilmailuteknologian edelläkävijä.

Professori Wrightin mukaan Neuvostoliiton aikana Venäjä tunnettiin monista teknologisista edistysaskelista.

Suuri osa Venäjän lentokoneista onkin rakennettu Neuvostoliiton aikana eli ne ovat nyt vuosikymmeniä vanhoja ja tarvitsevat kipeästi korvaamista. Tämä on pakottanut Venäjän ottamaan vanhat Tu-204-, Il-96- ja 747-400 -koneet takaisin käyttöön, kirjoittaa ilmailualan julkaisu Aerospace Global News.

Uusin tulokas on Aaltosen mukaan Neuvostoliiton aikakauden Tu-214-matkustajakone.

– Venäjällä on saanut tyyppihyväksynnän nyt ensimmäinen kone, jossa on kaikki venäläistä. Koneeseen on vaihdettu kaikki länsimaiset komponentit venäläisiksi, Aaltonen kertoo.

Putinin tyhjä lupaus

Lännen pakotteiden iskiessä, Venäjän ilmailuteollisuuden on ollut pakko pyrkiä jälleen nopeaan ja kunnianhimoiseen omavaraisuuteen.

Joulukuussa 2023 Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tuhat uutta kotimaista matkustajakonetta lentoyhtiöille vuoteen 2030 mennessä.

Wright pitää tavoitetta täysin epärealistisena.

– Se olisi erittäin kallista ja haastavaa. Tällaisen lentokonemäärän rakentaminen vaatisi valtavia ja pitkäaikaisia ponnisteluja sekä resursseja, Wright sanoo.

Aaltonen on samoilla linjoilla.

– Se, että Venäjä tuottaisi tuhat uutta kotimaista matkustajakonetta, on naurettava ajatus.