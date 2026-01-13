Yksi suomalaispanimo sanoo kiertävänsä verottajan uutta ohjeistusta "kaikin mahdollisin keinoin".

Verottajalta on tulossa suomalaisille pienpanimoille huonoja uutisia, joka vaikeuttaisi erityisesti vientiä ulkomaille.

Useat kotimaiset pienpanimot kertovat MTV Uutisille joko lopettavansa tai jo lopettaneensa vientimarkkinoiden kannalta tärkeiden yhteistyöoluiden valmistuksen verottajan tarkennetun ohjeistuksen myötä.

Verohallinnon päivitetyn ohjeistuksen mukaan niin sanottujen yhteistyöoluiden tekeminen veisi kaikilta oluen teossa mukana olevilta panimoilta mahdollisen pienpanimoalennuksen.

Yhteistyöoluella tarkoitetaan sellaista olutta, jonka kaksi tai useampi panimoa esimerkiksi ideoivat yhdessä, mutta joka valmistetaan ja pullotetaan yksinomaan yhden panimon tiloissa.

MTV Uutiset on nähnyt verottajan päivitetyn ohjeistuksen luonnoksen.

– Muutos kaventaisi suomalaisten pienpanimoiden toimintaa ja kehitystä, sekä suomalaisten ja kansainvälisten oluiden valikoimaa Suomessa, Olutliitto katsoo.

Mahdollinen pienpanimoalennus lasketaan tuotetun olutlitramäärän perusteella.

Panimo voi saada alkoholijuomaverosta alennusta portaittain 10–50 prosenttia, jos panimon oluen kokonaistuotanto alittaa 10 miljoonaa litraa.

– Jos uusi ohjeistus tulee voimaan, on meidän pakko seurata sitä ja lopettaa yhteistyöoluiden valmistus. Emme selviä ilman verovähennystä, sanoo helsinkiläisen Coolhead Brewn perustaja Cleber Goncalves.

Avasivat uusia markkinoita

Naantalilainen Mallassepät ja ylöjärveläinen Mad Finn ehtivät jo saada tiettävästi ensimmäisinä suomalaispanimoina verottajalta huomautuksen yhteistyöoluen tekemisestä.

Mallasseppien Kim Ketonen toteaakin yhtiön keskeyttäneen kaikki yhteistyöolutprojektit sekä suomalaisten että ulkomaisten panimoiden kanssa.

Siitä suomalaiset pienpanimot vaikuttavat olevan yhtä mieltä, että yhteistyön loppuminen ulkomaisten tekijöiden kanssa on kova paikka viennin kannalta.

Pienpanimoliiton mukaan vientimarkkina avautuu panimolle usein niin, että pienpanimon henkilökunta tapaa esimerkiksi oluttapahtumassa ulkomaisen panimon, jonka kanssa päätetään tehdä yhteistyöolut.

Näin saadaan niin sanotusti jalka oven väliin, mikä esimerkiksi olutharrastajien myönteisten arvioiden myötä voi ulkomailla herättää kiinnostuksen myös yhteistyöoluessa mukana ollutta suomalaispanimoa kohtaan.

Näin verottaja ohjeistaa Yhteistyöoluiden tekemisen veroseuraamuksiin otetaan esimerkin avulla kantaa verohallinnon päivitetyssä ohjeistuksessa seuraavasti: Panimot A ja B tekevät yhteistyötä oluen valmistuksessa. Ne kehittävät oluen reseptin yhdessä, mutta oluen valmistus tapahtuu yksinomaan Panimo A:n tiloissa. Oluen valmistaja ja reseptin omistaja on Panimo A. Valmis olut pakataan pakkaukseen, jossa näkyvät molempien panimoiden nimet ja logot. Panimo A ei maksa korvausta Panimo B:lle tämän nimen ja logon eli tavaramerkin käytöstä. Vaikka tavaramerkin käytöstä ei makseta korvausta, tilanteessa on

kuitenkin kyse lisenssivalmistuksesta. Lisenssivalmistusta harjoittava panimo ei voi saada pienpanimoalennusta.

Mallasseppien Ketonen kuvaa yhteistyöoluita "keskeiseksi keinoksi" päästä mukaan kansainväliseen liiketoimintaan.

Coolhead puolestaan sanoo Japanin ja Kiinan markkinoiden avautuneen amerikkalaisten panimoiden kanssa tehtyjen yhteistyöoluiden kanssa.

– Aiemmin noille markkinoille ei ollut asiaa, Coolheadin Goncalves sanoo.

Puhtaasti liikevaihdollisesti yhteistyöoluiden merkitys on pienpanimoliiton mukaan "hyvin pieni", sillä erät eivät ole yhteistyöoluissa suuria.

– Minulla on yhden panimon kanssa tehty olut ollut tynnyrissä 1,5 vuotta ja ensi vuoden aikana se olisi tarkoitus pullottaa. Katsotaan, mimmoisena laki menee läpi ja mitä sille oluelle sitten tehdään, sodankyläläisen Paihalisin pyörittäjä Samuli Koivistoinen sanoo.

"Kierrettäisiin lakia"

Strategiaansa vientipainotteiseksi kuvaava kuopiolainen Revenant-panimo aikoo jatkaa yhteistyöoluiden tekemistä verottajan päivitetystä ohjeistuksesta huolimatta.

Veroalen katoamisen myötä Revenantin oluiden hinnat Suomessa nousisivat ja näin myynti todennäköisesti laskisi, panimo arvioi.

Revenant on niin sanottu kiertolaispanimo eli se tekee oluensa muiden panimoiden laitteilla, esimerkiksi Alankomaissa ja Lappeenrannassa.

– Muualla Euroopassa tällaisesta tulkinnasta ei ole tietoa, Revenantin toimitusjohtaja Janne Eskola sanoo.

Helsinkiläinen Olarin panimo on samoilla linjoilla, joskin hyvin eri näkökulmasta. Panimon perustunut Ville Leino kuvailee verottajan ohjeuudistusta värikkäin sanankääntein "myötähäpeää" aiheuttavaksi.

– Yhteistyöoluiden tekemistä ei missään tapauksessa lopetettaisi, vaan kierrettäisiin uutta lakia kaikin mahdollisin keinoin. Todennäköisesti julkaistaan joku olut tätä asiaa koskien, Leino sanoo.

– Hävettää aivan helvetisti selittää tätä ulkomaalaisille panimoille, joiden kanssa on yhteistyöoluet sovittuna, hän jatkaa.

Verohallinnon mukaan kyse ei ole lainsäädännön uudistuksesta, vaan "olemassa olevan ohjeen havainnollistamisesta".

Ohjeistuksen luonnos oli lausuntokierroksella 12. tammikuuta saakka. Ohje päivitetään lausuntokierroksen jälkeen.