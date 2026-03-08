Useat työkaverit paljastavat karmivia kokemuksia eräästä maailman parhaasta kokista.

Yhtä maailman parasta keittiömestaria ja ravintola Noman perustajaa René Redzepiä vastaan on kohdistettu syytöksiä lukuisista useiden vuosien aikana tapahtuneista väkivaltaisuuksista sekä julkisista nöyryyttämisistä keittiöhenkilökuntaansa kohtaan.

Asiasta kertoo The New York Times (NYT) sekä Redzepin lähellä työskennellyt kokki Jason Ignacio White.

Redzepiä vastaan kohdistetut syytökset eivät ole ensimmäisiä. Redzepi pyysi anteeksi jo vuonna 2015 perustamansa MAD-järjestön kirjoituksessa. Tuolloin Redzepi myönsi olleensa "peto".

Nyt esille nousseessa tapauksessa Nomassa aikoinaan työskennelleet ihmiset kertovat nimettömästi Redzepin käytöksestä Whiten perustamalla ilmiantosivustolla sekä The New York Timesin haastattelussa. NYT haastatteli 35 entistä Noman työntekijää aiheesta.

Kaikissa syytöksissä toistuu sama viesti: Redzepi löi, läiski, töni, pisti keittiövälineillä, huusi ja nöyryytti julkisesti työntekijöitänsä.

Nöyryytys 40 kokin edessä

NYT kertoo eräästä nöyryytystapauksesta helmikuiselta talvi-illalta 2014.

Kesken kiireisen serviisin, eli kokkien hääriessä keittiössä ja asiakkaiden odottaessa ravintolan salissa, Redzepi käski koko keittiötä seuraamaan häntä ulos ravintolasta.

Ulkona Redzepi nappasi eräästä esivalmistelukeittiössä työskentelevästä apulaiskokista kiinni ja työnsi eteensä. Kaukana salista olevassa esivalmistelukeittiössä apulaiskokki oli laittanut soimaan tekno-musiikkia. Musiikista Redzepi ei pitänyt. Redzepi määräsi nelikymmenpäisen keittiöhenkilökuntansa hänen ja apulaiskokin ympärille. Kaikki seisoivat hiljaa lyhythihaisissa kokkitakeissa ja essuissa kylmässä talvi-illassa.

Redzepi löi apulaiskokkia kylkiin ja huusi, että kukaan ei poistu sisälle ennen kuin kokki toistaa kuuluvalla äänellä, että pitää suuseksin antamisesta. Vastaus kuului, sillä pian kaikki palasivat jatkamaan serviisiä. Kaksi ringissä seissyttä kokkia kertoo NYT:ille, että kerta ei ollut ensimmäinen.

– Töihin meneminen tuntui kuin sotaan menemiseltä, totesi ringissä seissyt Alessia.

Kukan terälehteen jäi jälki, nyrkki heilui

Eräs australialainen kokki kertoo, että armeijasta tuttu kollektiivinen rangaistus, eli kun yksi töpeksii, niin koko keittiö kärsii, oli jatkuvaa. Australialaisen mukaan Redzepi meni usein kokkien luokse, huusi kiroillen ja löi heitä rintaan.

Toisen kokin kertomassa Redzepi rankaisi kokkeja siten, ettei se näkynyt asiakkaille ravintolasaliin. Redzepi kyyristeli avokeittiössä vetolaatikoiden ja tiskien välissä ja iski sieltä kokkeja jalkoihin esimerkiksi paistohaarukalla.

Erään kokin kertomuksen mukaan hän oli ollut nostamassa kukan terälehteä pinseteillä lautaselle. Terälehteen oli jäänyt pinsetin jälki ja Redzepi oli räjähtänyt siitä.

Redzepi oli tarttunut kokkia essusta, paiskonut seinään ja lyönyt vatsaan kahdesti, kokki kertoo NYT:ille.

Puhelimen käyttö kesken serviisiä oli kiellettyä. Eräs kokki jäi siitä kiinni ja tuloksena oli haava lonkkaan. Redzepi oli lyönyt naista niin kovaa kylkeen, että nainen kaatui terävän pöydän kulmaan, nainen kertoo.

Vaiettu kupla räjähti

Noma sulkeutui ravintolana vuonna 2023, mutta jatkoi toimintaansa pop-up-ravintolana ympäri maailmaa sekä eräänlaisena ruoka- ja fermentointilaboratoriona. Kyseistä laboratoriota luotsasi Jason Ignacio White.

Ignacio White teki kaltoinkohtelusta viime kuussa laajasti näkyvän, kun hän alkoi julkaista Instagramissa ja perustamallaan ilmiantosivustolla (noma-abuse.com) entisten nomalaisten hänelle lähettämiä ilmiantoja Redzepistä. Tällä hetkellä julkaisussa on 56 entisen nomalaisen kokemuksia. NYT:in mukaan Whiten julkaisuja on katsottu yli 14 miljoonaa kertaa.

Redzepi toteaa Instagramissa sekä NYT:ille, ettei tunnista kaikkia väitettyjä yksityiskohtia, mutta tunnistaa niistä aiemman käytös- ja johtamistyylinsä.

– Olen syvästi pahoillani heille, jotka ovat kärsineet johtajuudestani, huonosta harkinnastani tai vihastani. Olen työskennellyt muutoksen eteen, Redzepi kirjoittaa.

Redzepi lopetti päivittäisen johtamisen jo vuosia sitten ja alkoi käymään terapiassa.

Redzepi on mullistanut ravintolamaailmaa sekä ruoanlaittoa yli 20 vuoden ajan. Kolmen Michelin-tähden Noma valittiin viidesti maailman parhaaksi ravintolaksi, Tanskan kuningatar löi Redzepistä ritarin ja on muuan tv:stä tuttu, edesmennyt Anthony Bourdainkin todennut Redzepin olevan "kiistatta maailman vaikutusvaltaisin, provosoivin ja tärkein kokki".

1 500 dollarin illallinen tulossa

Tässä kuussa Redzepin on tarkoitus järjestää pop-up-illallisten sarja Yhdysvalloissa Los Angelesissa. Illallinen yhdeltä henkilöltä maksaa 1 500 dollaria eli noin 1 290 euroa.

Juuri tulevan pop-up-tapahtuman vuoksi moni Nomassa työskennellyt on halunnut kertoa totuuden Redzepistä ja muistuttaa siitä, että "Renén imperiumi" on rakennettu heidän työllään ja tuskallaan sekä harjoittelijoiden ilmaisella työpanoksella.

Ilmiö tuttu myös Suomessa

Ravintola-alan epäinhimillisestäkin työilmapiiristä ja johtamisen ongelmista on puhuttu laajalti viime aikoina.

Netflixin ravintolamaailmaan sijoittuva The Bear -sarja nosti asian viihteellistetyssä muodossa ympäri maailmaa.

Suomessa puolestaan Helsingin Sanomat paljasti viime maaliskuussa arvostetun keittiömestari Kim Mikkolan käyttäytyneen epäasiallisesti keittiöissä.

HS:n paljastus johti Mikkolan hyllyttämiseen Master Chef Suomi -ohjelmasta tuotantokauden päätyttyä. Myös Mikkola työskenteli vuosia Nomassa.

– René kasvatti kiusaajien sukupolven, toteaa eräs Nomassa harjoitellut turkkilainen kokki.