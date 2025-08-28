Turisti kaatoi olutta norsun kärsään Keniassa – kansa raivostui

Turistin ällistyttävä käytös luonnonsuojelualueella Keniassa Afrikassa on herättänyt raivoa sosiaalisessa mediassa.

Olutta norsun kärsään kaatanut espanjalaismies on joutunut tikun nokkaan Keniassa julkaistuaan videon törppöilystään. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Videolla mies juo paikallista Tusker-olutta luonnonsuojelualueella ja antaa loput juomasta norsulle.

– Vain yksi Tusker ystävän kanssa, jolla on syöksyhampaat, mies kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Toisella videolla hän ruokkii kahta norsua porkkanoilla ja sanoo "Nyt on oluthetki".

BBC analyysin mukaan myöhemmin poistetut videot on kuvattu Ol Jogin suojelualueella Laikipian piirikunnassa.

Eläimeen liittyvät tunnusmerkit taas viittaavat BBC:n mukaan tunnettuun Bupa-nimiseen urosnorsuun. Bupa pelastettiin Zimbabwesta vuonna 1989 ja tuotiin suojelualueelle kahdeksanvuotiaana.

Vaarallista ja valitettavaa

Sosiaalisessa mediassa espanjalaismiehen touhut on tuomittu ankarasti, ja Kenian luonnonvarainvirasto on aloittanut tutkinnan tapauksesta.

Kenialainen biologi ja norsujen suojelija Winnie Kiiru kutsuu turistin käytöstä valitettavaksi ja vaaralliseksi – niin miehen itsensä kuin eläimenkin kannalta.

– Noin 95 % Kenian norsuista on villejä, ja on väärin antaa somessa kuva, että niitä voi lähestyä ja ruokkia.

Lue myös: Zimbabwe lopettaa 200 norsua kuivuuden aiheuttaman elintarvikepulan takia

Turistit ajoivat antiloopit krokotiilien kitaan

Tapaus sattui vain viikko sen jälkeen, kun turistit olivat kuvanneet itseään estämässä gnuuantilooppien vaellusta Maasai Marassa.

Turistit hyppivät videolla ulos ajoneuvoista ja ajoivat eläimiä krokotiileja kuhisevaan jokeen, BBC kertoo.

Tämän jälkeen Kenian matkailu- ja luonnonvaraministeriö ilmoitti tiukentavansa sääntöjä: oppaiden on varmistettava, että vierailijat pysyvät ajoneuvoissa, ellei kyse ole merkitystä alueesta.

Lisäksi puistoihin luvattiin lisää opasteita ja parempaa turvallisuuskoulutusta.