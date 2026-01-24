Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen sanatietokantaan lisättiin viime vuonna noin neljätuhatta uutta tai ajankohtaista sanaa.

Kotuksen vuoden 2025 sanapoimintoihin on valikoitu noin 80 sanaa, jotka kertovat edellisvuoden ilmiöistä niin kotimaassa kuin maailmalla.

Tiedätkö sinä, mitä tarkoittaa esimerkiksi zoomer-tuijotus? Tai osaatko selittää velkajarrun ja varttisähkön merkityksen?

Me kysyimme Helsingin Suomalainen Yhteiskoulun kolmosluokkalaisilta, mitä uudet sanat heidän mielestään merkitsevät.

Katso yllä olevalta videolta lasten kootut (ja hulvattomat) selitykset!