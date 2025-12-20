Vaikka lämpötila on ollut Helsingissä monta asetta yli nollan, pienet luistelijat iloitsevat Johanneksenkentän tekojääkentän olosuhteista.
Helsinkiläinen Lucy Redman, 9, on tyytyväinen siihen, että pääsee luistelemaan ulkona Johanneksenkentällä lämpöasteista huolimatta.
– Tämä jää on aika märkää, eikä voi mennä pulkkamäkeen, mutta ei se haittaa.
Suomen vanhin taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb järjesti entisellä kotikentällään 150-vuotisen historiansa kunniaksi kaikille avoimen luistelutapahtuman.
Samalla luistelijoille oli tarjolla niin ikään 150 joulupuuroannosta.
Helsinkiläinen Elias Waser, 6, tykkäsi niin puurosta kuin luistelemisestakin.
– Tykkään luistella, enkä melkein ikinä kaadu. Haluaisin alkaa harrastamaan jääkiekkoa.
Helsingfors Skridskoklubbin hallituksen jäsen Johanna Rasilainen arvioi koko puurotykin päätyvän nälkäisten luistelijoiden suihin.
– Nyt on puolet tapahtuma-ajasta mennyt ja sanoisin, että puolessa välissä puuroa ollaan.
Hän on tyytyväinen osallistujamäärään.
– Meillä kävi tuuri, kun tuli näin hyvä sää ja on paljon väkeä liikkeellä.
Joulutunnelmaa saa Rasilaisen mukaan taiottua lumettomuudesta huolimatta.
– Kun on pimeää ja lyhtyjä sekä kauniit maisemat täällä Johanneksenkentän ympäristössä, niin on oikein kiva!