Joulupukki harrasti vesiurheilua Joensuussa.
Joensuussa koettiin harvinainen näky, nimittäin joulupukki surffilaudalla.
Kaupungin halkaisevaan pielisjokeen muodostui harvinaisesti aaltoja, jotka olivat sen verran suuria, että joulupukki innostui hyppäämään surffilaudan päälle joen itäkoskessa.
Samanlaisia aaltoja syntyi viimeksi toukokuussa 2023 kevättulvan aikaan. Nyt surffailuun sopivat aallot koettiin harvinaisesti joulukuussa.
Jokeen syntyy aaltoja, kun koskessa on sopiva virtaama ja Pyhäselän pinta on sopivasti matalalla.
Katso yllä olevalta videolta kuinka surffaus sujuu joulupukilta!