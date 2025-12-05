MTV:llä on juhlittu lauantaista itsenäisyyspäivää jo veteraanien ja lottien sekä alakoululaisten kanssa, ja seuraavaksi pääsemme mukaan esikoululaisten itsenäisyysjuhlaan.
Helsingissä Päiväkoti Klaaran linnanjuhlissa vieraat vastaanotti – kukapa muu kuin tuore presidenttipari. Esikoululaisten oma presidenttipari Ella ja Mikki oli valittu halukkaiden joukosta arpomalla.
Presidenttipari vastaanotti vieraat.
– Ella ilmoitti minulle keskustelleensa Mikin yhteisymmärryksessä, että Mikki voi olla presidentti, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja Sara Berg.
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton järjestäminen sai alkunsa siitä, kun päiväkodilla oli teemana kasvatus ja juuret.
– Tämä lähti uusiin sfääreihin, kun ajateltiin, että yhdistetään tähän tapa- ja etikettikoulutusta. Nämähän liittyvät keskeisesti linnanjuhliin, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja Idaliina Heikkinen
Linnanjuhlissa nostettiin malja itsenäiselle Suomelle. Mukana juhlissa Revontuli ja Sateenkaari-ryhmät.
Kerro näin lapselle itsenäisyydestä
Esikouluikäisille lapsille päiväkodissa on kerrottu lapsen tasoisesti, mitä Suomen itsenäisyys tarkoittaa.
– Olemme kertoneet kevyesti myös sodista, mutta olemme keskittyneet siihen, mitä kaikkea hienoa ja hyvää meillä nykypäivänä on. Toisin sanoen, miten se itsenäisyys näyttäytyy lasten elämässä, lisää Heikkinen.
Bergin neuvoisi vanhempia vastaamaan lasten kysymyksiin.
– Sen voisi tehdä esimerkeillä, mitä itsenäisessä Suomessa saa tehdä.
Heikkinen lisää, että meillä on oikeus ilmaiseen koulutukseen ja esimerkiksi ruokaan esikoulussa
– Koulun valmistauduttaessa lasten kanssa on ollut puhetta siitä, että se ei joka maassa ole tällä tavalla hienosti järjestetty.
Hugolla oli topakka ja omaperäinen näkemys itsenäisyyden merkityksestä.
– Saa vapaasti tehdä, mitä haluaa – saa hyppiä trampalta, vaikka aidan yli! – Saako? – Mä oon hypännyt!, väittää kuusivuotias Hugo.
