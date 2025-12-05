MTV:llä on juhlittu lauantaista itsenäisyyspäivää jo veteraanien ja lottien sekä alakoululaisten kanssa, ja seuraavaksi pääsemme mukaan esikoululaisten itsenäisyysjuhlaan.

Helsingissä Päiväkoti Klaaran linnanjuhlissa vieraat vastaanotti – kukapa muu kuin tuore presidenttipari. Esikoululaisten oma presidenttipari Ella ja Mikki oli valittu halukkaiden joukosta arpomalla.

