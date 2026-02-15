Helsingin Paloheinän pulkkamäessä oli laskiaissunnuntaina runsaasti mäenlaskijoita.
Laskiaissunnuntai oli selvä syy Julius Mäenpäälle ja Felix Rusamalle tulla laskemaan pulkkamäkeä Helsingin Paloheinään.
– Ajateltiin, että kun ei ole treenejä niin voisimme tulla laskemaan mäkeä, Mäenpää sanoo.
Kaksikko on laskenut ainakin alas jo ainakin kymmenen kertaa ja vielä jaksaa kuulemma pitkään.
– Tulee tosi hyvät vauhdit ja minusta tämä on paras mäki, jossa olen laskenut, Rusama toteaa.
Laurana Kaba oli myös laskemassa mäkeä siskonsa Melisan ja kavereidensa kanssa.
– Tänään oli tosi hyvä päivä tulla pulkkamäkeen, kun on laskiainen, Laurana Kaba sanoo.
Hänestä on mukavaa viettää aikaa kaveriporukan kanssa harrastuksen parissa.
– Ja ylipäätään on vain tosi kivaa laskea mäkeä!
Synttäreitä juhlistamassa
Mäenlaskun parissa viihtyi myös Maaria Malkamäki ystävineen. Hänellä oli laskiaissunnuntain lisäksi toinenkin syy tulla viettämään aikaa pulkkamäessä.