Olutasiantuntija on havainnut selkeän muutoksen suomalaisten juomavalinnoissa.

Pienpanimo Salama Brewingin varatoimitusjohtaja Jussi Honkonen vieraili viikonloppuna Huomenta Suomessa kertomassa suomalaisten olutmieltymyksistä. Olutasiantuntija maistatti juontajille myös eri panimoiden erityyppisiä oluita.

Viime vuosien aikana erilaiset erikoisoluet ovat kiinnostaneet kansaa, ja monet ovat löytäneet IPAt, APAt ja NEIPAt perinteisten lagereiden rinnalle.

"Perusoluet" kiinnostavat taas

Honkonen on kuitenkin havainnut selvän muutoksen suomalaisten olutvalinnoissa.

– Tällä hetkellä trendi on ehkä se, että mennään enemmän kohti perinteisempiä olutmakuja. Ei ehkä haeta hulluttelukulttuuria.

Aikaisemmin oluihin on Honkosen mukaan etsitty villejäkin makumaailmoita. Nyt on kuitenkin palattu askel taaksepäin, ja kuluttajat kaipaavat laatua ja perinteitä.