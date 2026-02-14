Miehensä huumaamaksi ja puolisonsa sekä kymmenien muiden miesten raiskaamaksi joutunut Giséle Pelicot kuvailee tapahtumien paljastumista luisuksi helvettiin.

Ranskalainen Gisèle Pelicot, 73, julkaisi hiljattain muistelmansa A Hymn to Life.

Pelicot kertoo BBC:n haastattelussa olleensa kauhun musertama saadessaan selville, että hänen aviomiehensä oli toistuvasti huumannut hänet tajuttomaksi ja kutsunut kymmeniä miehiä raiskaamaan häntä.

Hän puhuu haastattelussa hetkestä, jolloin koko valtava raiskausvyyhti alkoi paljastua, kuvaillen sitä ”luisuksi helvettiin”.

Lähes kuusi vuotta sitten Gisèle Pelicot vei aviomiehensä Dominique Pelicot’n heidän kotinsa lähellä eteläisessä Ranskassa Mazanin kylän poliisiasemalle kuulusteltavaksi.

Aviomies oli jäänyt kiinni naisten hameiden alta kuvaamisesta ruokakaupassa.

Poliisiasemalla poliisimies vei rouva Pelicot’n sivuun ja alkoi kysyä häneltä erikoisia kysymyksiä herra Pelicot’sta. Millainen mies hänen aviomiehensä on? Oliko aviopari ikinä harrastanut parinvaihtoa?

Sitten poliisi kertoi aikovansa näyttää rouva Pelicot’lle jotain, mistä hän ei tule pitämään. Rouva Pelicot ei heti ymmärtänyt, mistä on kyse.

"En tunnistanut itseäni"

Poliisi näytti rouva Pelicot’lle kaksi valokuvaa tajuttomana sängyllä makaavasta naisesta. Nuo kaksi kuvaa olivat tuhansien kuvien ja videoiden joukosta.

Kuvien ja videoiden, joita hänen oma aviomiehensä oli ottanut hänestä, kun hän oli ollut huumattuna.

– En tunnistanut itseäni. Kuvissa makasi nainen, joka vaikutti kuolleelta. Sängyn vierellä oli miehiä, joita en tunnistanut.

– En ollut koskaan tavannut heitä, Pelicot kertoo hiljaisella mutta vakaalla äänellä.

Lue lisää: Ranskan sarjaraiskaustapauksessa tuomittu mies ei aio valittaa tuomiostaan

Poliisi kertoi rouva Pelicot’lle, että hän oli joutunut kymmenien miesten raiskaamaksi. Vaikka hänen aviomiehensä oli taltioinut ja siististi arkistoinut kaikki videot raiskauksista kovalevylle, monia niillä esiintyvistä miehistä ei pystytty tunnistamaan.

Gisèle Pelicot sai poliisilta neuvon, että hänen ei tulisi olla yksin järkyttävät uutiset kuultuaan. Rouva Pelicot meni kotiin ja soitti ystävälleen.

– Kerroin hänelle, että Dominique on pidätettynä, koska hän raiskasi minut ja antoi muiden raiskata minua. Se oli ensimmäinen kerta, kun käytin raiskaus-sanaa.

– Viiden tunnin kuulustelujen jälkeen pystyin sanomaan ääneen, mitä herra Pelicot oli tehnyt, rouva Pelicot sanoo.

"Kuulin tyttäreni huutavan"

Perheen kolmelle aikuiselle lapselle, Davidille, Carolinelle ja Florianille, asian kertominen oli Gisèle Pelicot’n mukaan vaikeinta, mitä hän on ikinä joutunut tekemään.

– Kuulin tyttäreni huutavan. Se huuto oli melkein epäinhimillistä, rouva Pelicot kertoo Carolinen reaktiosta.

Muista lapsista esikoinen David oli jonkinlaisessa sokkitilassa ja kuopus Florian kysyi heti äitinsä vointia.

– He tajusivat, että mina olen yksin ja että saattaisin tehdä jotakin typerää. Asian paljastuminen oli heillekin kuin räjähdys.

Nyt on kulunut lähes kuusi vuotta siitä, kun poliisimies näytti Gisèle Pelicot’lle valokuvat, joissa hän makaa tajuttomaksi huumattuna sängyllä ja koko joukkoraiskausvyyhti alkoi paljastua.

Dominique Pelicot aikoo vierailla ex-aviomiehensä luona vankilassa.

– Haluan vastauksia. En tiedä saanko niitä, mutta minun on saatava katsoa häntä suoraan silmiin.

2:06 Katso uutisjuttu syksyltä 2024: Poikkeuksellinen raiskausoikeudenkäynti ravisteli Ranskaa.

Pelicot sanoo haastattelussa yrittäneensä pitää aviomiehensä aina parin 50 vuoden yhteiselon aikana niin sanotusti valon puolella, mutta herra Pelicot valitsi ihmisen sielun pimeät syvyydet.

Gisèle Pelicot itse sanoo valinneensa aina kulkea hyvän puolen polkua.