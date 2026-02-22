Brittimies on varustanut vuoden 1996 Peugeotinsa 1,5-metrisellä snorkkelilla ja huristelee nyt tulvavesissä. Kolmen lapsen isän päätavoite on saada auto katoamaan kokonaan veden alle niin, että pinnalle jää näkyviin vain metalliputki.
Warwickshiressa Isossa-Britanniassa asuva Charlie Burns on muokannut vuoden 1996 Peugeot 405 -autostaan erikoisen ajoneuvon, jolle hän antoi lempinimen The Pugmarine.
32-vuotias romuttamon omistaja käytti 80 puntaa metalliputkeen, joka on liitetty moottoriin ja hitsattu auton ulkopuolelle katon yläpuolelle asti. Viritys saa auton muistuttamaan sukellusvenettä.
Lue myös: Miksi nykyauto hyytyy pakkaseen? Asiantuntijat kertovat
Snorkkeliksi kutsuttu putki nostaa ilmanottoaukon vedenpinnan yläpuolelle, jotta moottori ei täyty vedellä.
Burns kuvailee autoaan oivaksi valinnaksi sateiseen Britanniaan.
– Tämä on täydellinen auto nykyiseen ilmastoon. Jos sää jatkuu tällaisena, tarvitsen sitä ehdottomasti päivittäisessä ajossa. Sää on ollut kamala, hän lisää.