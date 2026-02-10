Jasmi Joensuu murtui erävalintaan liittyvän kysymyksen kohdalla olympiasprinttipettymyksen jälkeen.
Joensuu lähti perinteisen sprinttiin suurin toivein. Hän oli karsinnassa neljäs, ja valitsi paikan ykköserään, johon tulivat mukaan myös Ruotsin ja Norjan tähdet, Jonna Sundling ja Kristine Skistad.
Suomalaistähden kohtaloksi jäi lopulta erän kolmas sija ja karsiutuminen semifinaaleista aikavertailun kautta. Skistad puski ohi loppusuoralla Sundlingin voittaessa.
Joensuu selvitti kirjoittavalle suomalaismedialle, että kisa meni pitkään hänen suunnitelmiensa mukaisesti. Hän muun muassa pääsi Sundlingin peesiin.
– En päässyt siinä (toisessa) nousussa ihan siihen lentoon kuin normaalisti olisin halunnut. Ei ollut ihan sellainen tunne suksessa, että olisi ollut helppo siitä irrota.
– Lopussa ei ihan vain riittänyt. Kaksi kovempaa löytyi siitä edestä sitten, Joensuu selvitti.