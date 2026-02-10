Joensuu lähti perinteisen sprinttiin suurin toivein. Hän oli karsinnassa neljäs, ja valitsi paikan ykköserään, johon tulivat mukaan myös Ruotsin ja Norjan tähdet, Jonna Sundling ja Kristine Skistad .

Jasmi Joensuulla sprinttitulos otti koville.

– Jos tavoitteena on oikeasti pärjätä kisoissa, niin aika monesti sieltä tullaan yläkaavion kautta. Jos haluaa voittaa, niin nuokin pitää voittaa. Kyllä minä tänään hain niin kuin…

Tässä kohtaa Joensuu repesi itkuun. Hän jatkoi kommentointia hieman ärtyneenä ja itkuisena tauon jälkeen.

– Minä voin ottaa safetyn (turvallisen) vitos- tai neloserän, sitten minä pääsen juuri välieriin ja tipun sitten finaalista, kun siinä on lyhyempi väli (palautua). Siinä on selitys, miksi mennään ykköserään ja haetaan isoa kalaa. Nyt epäonnistuttiin. En jaksa selittää joka kerta, miksi otan ykköserän. Koska haluan menestyä, ja tiedän sen, että sieltä ykköserän kautta pystyy menestymään, Joensuu summasi.