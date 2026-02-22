Johanna Matintalo oli pettynyt nainen keskeytettyään 50 kilometrin kilpailun. Henkilökohtaiset tulokset Milano-Cortinan olympialaisissa eivät vastanneet odotuksia.
50 kilometrin päätösmatkalle alkuun terävästi lähtenyt Johanna Matintalo romahti tuloslistalla äkillisesti kesken matkan ja liputti sitten lopullisesti ulos kisasta 35 kilometrin kohdalla.
Matintalo kertoi suomalaismedialle kärsineensä selkävaivoista kisan aikana.
– Selkä oli aika paketissa. En haluaisi luovuttaa, mutta sen verran monelta huoltopisteeltä tuli huutelua, että saa keskeyttää, jos siltä tuntuu. Varmaan sen näköinen oli se oma tilanne, Matintalo kertoi.
– En tiennyt, että tulisinko etu vai takaperin niitä nousuja ennen kuin keskeytin. Ei siinä kilpahiihdon kanssa ollut enää mitään tekemistä.
Selkävaivan aiheutti Matintalon mukaan kunnon hyytyminen ja siten suksien lipsuminen nousuissa. Hiihtäjä arveli heikon vireen johtuneen taudista, joka oli kiertänyt Suomen maajoukkueen urheilijoita.