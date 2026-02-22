– En tiennyt, että tulisinko etu vai takaperin niitä nousuja ennen kuin keskeytin. Ei siinä kilpahiihdon kanssa ollut enää mitään tekemistä.

50 kilometrin päätösmatkalle alkuun terävästi lähtenyt Johanna Matintalo romahti tuloslistalla äkillisesti kesken matkan ja liputti sitten lopullisesti ulos kisasta 35 kilometrin kohdalla.

– Meillä on ollut näitä sairastapauksia tuossa joukkueessa. Itse olen suhteellisen terveenä ollut, mutta mullakin oli aiemmin viikolla muutamana päivänä tosi huono tunne kropassa ja olin varma, että olen sairastumassa. Ei lyönyt mitään isompaa oiretta päälle, mutta olen ihan satavarma, että se sama tauti yritti mullakin käydä päälle. Olin pari päivää aika huonolla yleisololla liikkeellä, Matintalo kertoi.

– Lähdettiin paukusta sitten tosi kovaa liikkeelle, ja koin, että on turha lähteä hiihtämään sijoista 10–15 ja varmistelemaan.

– Se harmittaa. Kun väsyy ja ei palaudu normaalisti, tulee enemmän niitä lipsumisia, ja se selkä menee huonompaan kuntoon.