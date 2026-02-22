Krista Pärmäkoski hiihti viimeisen arvokisakilpailunsa sunnuntaina, kun hän osallistui 50 kilometrin yhteislähtökisaan Milano-Cortinan olympialaisten päätöspäivänä. Konkarin energiat romahtivat rankan kisan aikana.

Krista Pärmäkosken viikko on ollut vaiherikas. Jo kertaalleen arvokisauransa paketoinut suomalainen lennätettiin takaisin kisapaikalle, kun hänelle avautui paikka 50 kilometrin päätöskilpailusta.

Erikoiset vaiheet ja tieto Pärmäkosken arvokisauran päättymisestä eivät kuitenkaan näkyneet ennen suoritusta mitenkään.

– Kaikki tehtiin tänään viimeisen päälle samalla lailla kuin muihinkin kisoihin, Pärmäkoski summasi valmistautumisensa.

Itse kisasta muodostui Pärmäkoskelle vaikea. Ensimmäisen suksiparin kanssa hänellä oli välittömästi pitovaikeuksia, minkä myötä hän jäi heti roimasti kärkihiihtäjien vauhdista.

– Pidot lähtivät aika nopeasti ekasta suksesta kulumaan. Mietin, että missä kohtaa kannattaa tulla vaihtamaan. Tiesin, että tuo keli kostuu jonkin verran. Taistelin sen kolme kierrosta ja sitten (suksien vaihdon jälkeen) pääsin paremmalla pidolla. Siinä ainakin pito riitti lopussa, mutta energiat loppuivat, Pärmäkoski summasi.

35-vuotias Pärmäkoski myönsi, että keho ei tällä kertaa kestänyt vaikean radan ja pitkän matkan aiheuttamaa rääkkiä. Lopputuloksissa suomalainen oli 21:nen.

– Odotin, että energiat olisivat pysyneet paremmin koneessa. Viidennelle kiekalle, kun lähdin, alkoi kramppaamaan. Ei ole kyllä näin pahasti krampannut ojentajat ennen. Kun tuossa vaihtelin vaatteita, niin piti kättä suoristaa ja pyytää kaveria jeesiin, että voitko vetää paitaa päälle. Alkoi etureidetkin kramppaamaan viimeisellä kierroksella.

Energiaa yritettiin saada Pärmäkoskelle kroppaan ladun varresta.

– Kyllä minä tuolla matkalla söin ja join. Ei nyt makkaraperunoita tuotu, mutta perunoita tuotiin, kun mä sanoin, että pakko saada syötävääkin kroppaan, kun sitä nestettä alkoi olla juonut niin paljon. Sellaisia cocktaileja mulle tehtiin, että saatiin energiaa mulle, Pärmäkoski kertoi.

– Nauratti, että kaikki on pelissä, mutta kroppa on tyhjä, niin ei sieltä enempää löydy noihin nousuihin. Isothan oli erot. Sen tietää, että kun sippi tulee, niin erot kasvaa.

Naisten hiihtomaajoukkueen vastuuvalmentaja Reijo Jylhä sen sijaan sanoi, ettei perunoita olisi Pärmäkoskelle tarjottu; geeliä ja urheilujuomaa kylläkin.

– Taisi olla joku patukkakin, mitä tarjottiin.

– Hän sanoi, että keitetään perunoita. Minä sanoin, että minulla on trangia täällä, mutta en minä ala sitä käyttää, Jylhä veisti.

"Tällä hetkellä olotila on hirveä"

Pärmäkoski ei päässyt kisan aikana nautiskelutunnelmaan.

– Reijo (Jylhä) sanoi stadionin juotossa vikalle ringille, että nauti, mutta en mä tiedä, nautinko mä tästä olotilasta, kun tuntui niin hirveältä. Mutta kyllä minä nyt nautin, Pärmäkoski summasi.

Uransa viimeisen arvokisahiihdon jälkimainingit eivät vielä herkistäneet Pärmäkoskea haikeaan mielentilaan.

– Tällä hetkellä olotila on niin hirveä, että en tiedä, voiko tässä olla kovin haikeaa.

Seuraavaksi hiihtäjät suuntaavat kohti Müncheniä, josta he lentävät Suomeen maanantaina.

Pärmäkosken kauden seuraava päätähtäin on Lahdessa, jossa hiihdetään maailmancupia maaliskuun alussa. Siellä ohjelmassa on muun muassa Pärmäkoskelle mieluinen 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtö.

Juttua täydennetty Reijo Jylhän perunakommenteilla kello 15.29.