Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Nato pitäisi "ajatella uudelleen".

Presidentti Donald Trumpin keskeisen ulkopoliittisen vaikuttajan Marco Rubion mukaan sotilasliitto Nato kaipaa tuuletusta. Rubio otti asiaan kantaan puhuessaan Yhdysvaltain senaatissa.

– Syy siihen, miksi Natoa täytyy uudelleenarvioida, ei ole sen tarkoitus. Sen sijaan sen kyvykkyydet täytyy miettiä uudelleen, hän kommentoi.

Rubion mukaan Naton "uudelleen ajatteleminen" tarkoittaa käytännössä sitä, että Yhdysvaltain eurooppalaiset kumppanimaat kasvattavat puolustusinvestointejaan radikaalisti.

– Annan esimerkin. Turvatakuista puhutaan paljon, ja niistä vallitsee nyt laaja yksimielisyys Ukrainan tapauksessa. Mutta nämä turvatakuut tarkoittavat käytännössä muutaman eurooppalaisen joukon – pääasiassa ranskalaisten ja brittiläisten – lähettämistä ja sitten Yhdysvaltain takausta, hän sanoi muun muassa brittilehti The Guardianin mukaan.

Todellisuudessa turvatakuu on Rubion mukaan Yhdysvaltain takaus.

– En vähättele sitä, että jotkin Euroopan maat ovat valmiita sijoittamaan joukkoja sodanjälkeiseen Ukrainaan. Totean vain, että tämä on merkityksetöntä ilman Yhdysvaltain takausta.

"Ei Naton hylkäämistä, vaan 2000-luvun todellisuus"

Rubion mukaan Yhdysvaltain liittolaiset ja kumppanit eivät ole sijoittaneet riittävästi omaan puolustukseensa 20–30 viime vuoden aikana.

– Toivottavasti tämä on muuttumassa, ja joissakin maissa näin onkin tapahtunut.

– Mutta tämä on tosiasia, jota emme voi sivuuttaa. Nato tulee olemaan vahvempi, jos liittolaisemme ovat kykenevämpiä, erityisesti koska – halusimme tai emme – Yhdysvalloilla on intressejä kaikkialla maailmassa.

Mitä vahvempia USA:n kumppanit Natossa ovat, sitä enemmän liikkumavaraa Yhdysvalloilla on Rubion mukaan turvata etujaan eri puolilla maailmaa.

– Tämä ei ole Naton hylkäämistä, vaan 2000-luvun todellisuus. Maailma muuttuu.

"Jokaisesta Grönlanti-keskustelusta ei kaivata mediashow’ta"

Rubio sanoi senaatissa myös uskovansa myönteiseen ratkaisuun Grönlannin suhteen.

– Olemme nyt hyvässä tilanteessa, hän totesi.

Rubio sanoi toivovansa myönteistä ratkaisua Tanskan kanssa.

– Meillä oli erinomaiset tapaamiset Naton pääsihteerin kanssa. Itse asiassa, jopa nyt kun puhun teille, Yhdysvaltain ja Grönlannin sekä Tanskan kumppaneiden välillä käydään teknisen tason tapaamisia tästä aiheesta, Rubio sanoi.

– Yritämme hoitaa tämän niin, ettei jokaisesta keskustelusta tule mediashow’ta, koska uskomme, että se lisää joustavuutta molemmille puolille ja auttaa pääsemään myönteiseen lopputulokseen. Ja uskon, että pääsemme siihen.

Donald Trump on vaatinut Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja. Viime viikolla pidetyssä Davosin kokouksessa Sveitsissä Trump sanoi kuitenkin sulkevansa pois voimatoimet Grönlannin hankkimiseksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi tänään keskiviikkona Grönlannin tilanteesta seuranneen jännitteisyyden Yhdysvaltain kanssa olleen strateginen herätys Euroopalle.