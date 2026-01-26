Natolle pitäisi etsiä vaihtoehtoa, arvioi ruotsalaisasiantuntija Ruotsin radiolle.

Ruotsalaisen sodankäynnin tutkijan Oscar Jonssonin mielestä Grönlanti-kiista osoitti, että Euroopan maiden on ryhdyttävä etsimään vaihtoehtoa sotilasliitto Natolle. Jonsson puhui asiasta Ruotsin radiolle.

– Voi tulla niin vakava kriisi, että turvallisuuspoliittiset ratkaisumme romahtavat, ja silloin on kysyttävä: mitä me teemme?

Jonssonin mukaan Itämeren alueen maiden puolustusyhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan, kun Yhdysvaltojen ja Euroopan välit ovat heikentymässä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Nato-liittolaismaa Tanskaan kuuluvaa Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja. Tässä kuussa pelättiin jopa Yhdysvaltojen hyökkäystä Grönlantiin, koska maan hallinto ei suostunut sulkemaan pois sotilasvoiman käyttöä.

Davosin kokouksessa Sveitsissä Trump kuitenkin lupasi, ettei käytä voimakeinoja Grönlannin saamiseksi.