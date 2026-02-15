Yhdysvallat ei kiistä Euroopan maiden lausuntoa venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä Venäjällä.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puhui asiasta sunnuntaina vierailullaan Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.
Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Alankomaat sanoivat lauantaina lausunnossaan, että analyyseissä on vahvistunut Navalnyin myrkytetyn Venäjällä epibatidiini-nimisellä myrkyllä.
Myrkkyä esiintyy nuolimyrkkysammakoissa. Raportissa syytettiin murhasta suoraan Venäjää, jolla oli ainoana sekä keinot että tilaisuus murhata Navalnyi vankilassa.
Rubion mukaan se, että Yhdysvallat ei ole mukana lausunnon allekirjoittaneiden joukossa, ei tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi eri mieltä tuloksista.
Venäjän viranomaiset ovat sanoneet Navalnyin kuoleman johtuneen luonnollisista syistä.