Tyly arvio Suomen droonitorjunnasta: "Lopetetaan vatulointi" 1:28 Asiantuntija Kouvolaan pudonneesta droonista: Ikävän lähelle se tuli. Julkaistu 30.03.2026 21:22 Eerikki Pitkänen eerikki.pitkanen@mtv.fi Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi

Asiantuntijan mukaan Suomi on auttamatta myöhässä droonitorjunnan kehittämisessä. Sen olisi pitänyt olla kunnossa "jo viime vuonna". Kouvolaan ja Luumäelle Kaakkois-Suomessa ajautuneet Ukrainan droonit ovat herättäneet Suomessa kysymyksiä siitä, millä tolalla Suomen valmiudet torjua drooneja ovat, ja miksi lennokit pääsivät etenemään niin pitkälle Suomen ilmatilassa. Kouvolan pohjoispuolelle pudonneessa lennokissa oli viranomaisten alustavan arvion mukaan taistelukärki. Luumäelle pudonneeseen drooniin liittyvät yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Lue myös: "Nytkö se sota syttyi?" MTV kysyi kouvolalaisten ajatuksia pudonneista drooneista Asiantuntija: Ilmavoimat teki tietoisen päätöksen Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja insinöörieversti evp Jyri Kosola uskoo, että Itä-Suomeen lentäneet droonit eivät yllättäneet Suomen ilmavoimia vaan se oli tietoinen niiden liikkeistä. – Luulen, että ilmavoimat oli tehnyt taktisen arvion siitä, että drooneista ei ole uhkaa, koska niitä ei ole tarkoitettu meidän kohteisiimme vaan ne ovat harhautuneet tänne, Kosola kommentoi MTV:n Seitsemän uutisissa ja Asian ytimessä -ohjelmassa. – Ja mitä pidemmälle niiden annetaan lentää asumattoman alueen päällä, sitä tyhjempi niiden polttoainetankki on ja sitä vähemmän niistä on vaaraa sivullisille. Kosolan mielestä ilmavoimat teki oikein, kun se ei ampunut drooneja alas. Hän uskoo, että jos ne olisivat lentäneet vaikkapa kohti Kouvolaa, Helsinkiä tai mitä tahansa muuta taajamaa, ne olisi kuitenkin pudotettu.

Ikävän lähelle tuli

Jos räjähdettä kuljettava lennokki putoaisi asutuksen lähettyville, paineaalto rikkoisi ikkunat ja katkoisi puita, mutta jos sellainen putoaisi rakennuksen päälle, se tekisi pahaa jälkeä.

– Rakennus tuhoutuu täysin, Kosola kuvaa.

Nytkään ei täyttä varmuutta siitä ollut, etteikö drooni olisi voinut osua asuttuun rakennukseen.

– Ikävän lähelle se on nyt tullut ja ollaan onnekkaita, että se ei räjähtänyt.

Torjunta on kallista

Kosolan mukaan Suomen kyky torjua lennokkeja rauhan ajan tilanteessa ei ole tällä tietoa ongelma.

– Se on ongelma, että lennokki maksaa noin 150 000–200 000 euroa, ja ohjus, jolla sitä torjutaan, vajaat puoli miljoonaa. Lentokoneiden torjuntaan tarkoitetut ohjukset ovat kustannustehottomia tässä tapauksessa.

– Eikä kysymys ole pelkästään hinnasta, vaan siitä, että ne yksinkertaisesti loppuvat. Ne riittävät varmasti ilmataisteluun ja hävittäjien ja pommittajien tuhoamiseen, mutta droonisodankäynnissä ongelma on se, että drooneja tulee paljon ja ne ovat halpoja.

Suomen valmius riittää rauhan aikana

Kalliit ohjukset loppuvat viimeistään siinä vaiheessa, jos joudutaan samaan tilanteeseen kuin Ukraina.

– Eli jos tänne lähetetään tarkoituksellisesti sadan lennokin aaltoja – viisi aaltoa pahimmillaan päivässä. Silloin pitää keksiä halvempia keinoja.

Sellainen voi olla torjutadrooni, joita Suomessakin kehitetään.

Kosolan mukaan Suomen olisi pitänyt toimia "jo viime vuonna".

– Myöhässä ollaan, mutta ei koskaan ole liian myöhäistä. Kun droonistrategiaa kirjoitettiin, todettiin, että on pari vuotta etsikkoaikaa ennen kuin alkaa tapahtua. Nyt ollaan puolivälissä etsikkoaikaa.

– Vielä voidaan tehdä paljon, jos lopetetaan vatulointi, pistetään ykkösvaihde silmään ja lähdetään liikkeelle.

Tapaukset lisääntyvät Kosolan mukaan väistämättä.

– Sieltä tulee myös tämmöisiä Tanskan tyylisiä tilanteita, eli lentoliikennettä ja laivaliikennettä ruvetaan häiritsemään, ja se vaikuttaa talouteen.

– Me voidaan tehdä se nyt etupeltoon tai sitten me itketään ja tehdään se myöhemmin joka tapauksessa.

Kosolan mukaan Suomen kannattaisi liittyä myös jo olemassa olevaan droonikoalitioon, jossa ovat monia muita länsimaita ja kaikki Pohjoismaat paitsi Suomi.

– Jostain kumman syystä Suomi ei siinä ole mukana. Se on tietysti poliittinen päätös, mutta tämmöistenkin tapausten välttämiseksi tulevaisuudessa kannattaisi liittyä.

Mikä tapauksessa on kiinnostavinta Venäjän näkökulmasta?



5:55 Katso myös: Nämä ovat uusimmat tiedot Kaakkois-Suomen drooneista.

Millaiset Suomen valmiudet torjua drooneja ovat? | MTV Uutiset