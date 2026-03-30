Asiantuntijan mukaan Suomi on auttamatta myöhässä droonitorjunnan kehittämisessä. Sen olisi pitänyt olla kunnossa "jo viime vuonna".
Kouvolaan ja Luumäelle Kaakkois-Suomessa ajautuneet Ukrainan droonit ovat herättäneet Suomessa kysymyksiä siitä, millä tolalla Suomen valmiudet torjua drooneja ovat, ja miksi lennokit pääsivät etenemään niin pitkälle Suomen ilmatilassa.
Kouvolan pohjoispuolelle pudonneessa lennokissa oli viranomaisten alustavan arvion mukaan taistelukärki. Luumäelle pudonneeseen drooniin liittyvät yksityiskohdat ovat vielä epäselviä.
Asiantuntija: Ilmavoimat teki tietoisen päätöksen
Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja insinöörieversti evp Jyri Kosola uskoo, että Itä-Suomeen lentäneet droonit eivät yllättäneet Suomen ilmavoimia vaan se oli tietoinen niiden liikkeistä.
– Luulen, että ilmavoimat oli tehnyt taktisen arvion siitä, että drooneista ei ole uhkaa, koska niitä ei ole tarkoitettu meidän kohteisiimme vaan ne ovat harhautuneet tänne, Kosola kommentoi MTV:n Seitsemän uutisissa ja Asian ytimessä -ohjelmassa.
– Ja mitä pidemmälle niiden annetaan lentää asumattoman alueen päällä, sitä tyhjempi niiden polttoainetankki on ja sitä vähemmän niistä on vaaraa sivullisille.
Kosolan mielestä ilmavoimat teki oikein, kun se ei ampunut drooneja alas.
Hän uskoo, että jos ne olisivat lentäneet vaikkapa kohti Kouvolaa, Helsinkiä tai mitä tahansa muuta taajamaa, ne olisi kuitenkin pudotettu.