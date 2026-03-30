Drooneihin Suomessa oli varauduttu, puolustusvaliokunta vakuuttaa – Ukrainalta "hieno ele" 9:02 Droonisodan todellisuus iski Suomenlahdelle: Kouvolan drooneja käsiteltiin myös Huomenta Suomessa Julkaistu 30.03.2026 15:15 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) pitää Ukrainan anteeksipyyntöä asiallisena ja hienona diplomaattisena eleenä. Ukraina on pyytänyt Suomelta anteeksi, että kaksi ukrainalaisdroonia päätyi Kaakkois-Suomeen viikonloppuna. – Ukrainan anteeksipyyntö on mielestäni hieno, diplomaattinen ele Ukrainalta. Suomi ymmärtää täysin Ukrainan tarpeen puolustautua Venäjän aggressiota vastaan, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) sanoo MTV Uutisille. Lue lisää: Ukraina pyytää Suomelta anteeksi – Zelenskyi "näkee tilanteen kuin Alex" Auton mukaan droonien kulkeutumiseen Suomeen on varauduttu, sillä kaukovaikutteisten asejärjestelmien käyttö osana Ukrainan puolustautumista on viime aikoina lisääntynyt. – On ollut käytännössä lähinnä ajan kysymys, milloin sotatoimien vaikutuksia kohdistuu muiden naapurimaiden tavoin myös Suomeen. Lähtökohta kuitenkin on, ettei vaikutuksia saisi Suomeen kohdistua. – Droonien päätyminen Suomen alueelle on tapahtuma, jota on ennakoitu, ja johon on varauduttu. Silti sen konkretisoituminen on uusi tilanne Suomessa, Autto sanoo. Lue lisää: Kaikkonen: On ongelma, ettei toista Suomeen tullutta droonia voitu seurata loppuun asti

Toista droonia Puolustusvoimat ei pystynyt seuraamaan loppuun saakka, eikä näin ollen ollut varmuutta, mihin drooni putoaisi. Muun muassa keskustan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen piti tätä ongelmallisena.

– Ylipäätään droonien päätyminen Suomen alueelle on ongelma. Näin ei tietenkään saa käydä, Autto kommentoi.

Autto ei halua kommentoida sitä, oliko droonien mukana räjähteitä.

"Suomen puolustus on ajan tasalla"

Puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat huomenna droonitilanteen vuoksi. Valiokunta kuulee muun muassa viranomaisia droonitutkinnan etenemisestä.

– Puolustusvaliokunnan on tärkeää kuulla viranomaisia ja osaltaan varmistaa, että heillä on käytössä kaikki tarvittavat resurssit ja toimivaltuudet huolehtia menestyksekkäästi tehtävistään, jotta Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät droonit eivät aiheuta vaaraa suomalaisille, Autto sanoo.

Onko Suomen droonitorjunta ajan tasalla?

– Suomen puolustus on ajan tasalla. Kehitämme puolustusta kaiken aikaa vastaamaan modernin taistelukentän tuomiin haasteisiin. Sodan jatkuessa on varauduttava kaikenlaisiin tilanteisiin, ja siksi Suomi ylläpitää tehostettua alueellisen koskemattomuuden valvontaa, ja jatkaa määrätietoista työtä puolustuskykymme vahvistamiseksi.

"Venäjän häirintä syynä"

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) sanoo MTV Uutisille, että Venäjän signaali ohjasi droonit harhaan reitiltään.

Suomeen putosi eilen kaksi droonia, joista toinen on tunnistettu ukrainalaiseksi. Ukraina vahvisti myös toisen Suomeen pudonneen droonin ukrainalaiseksi maanantaina.

Mikko Savola totesi MTV Uutisten haastattelussa, että on mahdollista, että sattuu lisää vastaavanlaisia tapauksia tulevaisuudessa.

– Nämä olivat ukrainalaisia drooneja, joita Venäjän signaalihäirintä ohjasi väärään paikkaan ja väärään kohteeseen. Kaikkihan on aina mahdollista, mutta kyllä sanoisin, että Suomessa voidaan olla turvallisin mielin.

Ukrainan ulkoministeriön mukaan todennäköisesti Venäjän häirintä oli syynä sille, että droonit eksyivät Suomeen.

Onko siis ihan vedenpitävää näyttöä, että nimenomaan venäläiset signaalit ohjasivat droonit väärin?

– Tämä on arvio, mikä on. Tietenkin viranomaiset tutkivat ja sitten sitä myöden vahvistaa sen, että mikä on tämä syy. Mutta tämä on se arvio, mikä nyt ainakin toistaiseksi on olemassa ja julkisuudessakin ollut.

Mikä on näkemyksesi, onko parantamisen varaa, kun kerran droonit pääsivät näin pitkälle Suomen maaperälle lentämään?

– Uskon, että jatkuvasti on parantamisen varaa, mutta kyllähän puolustusvoimat eilen kertoi, että ainakin tätä toista drooneista seurattiin ja valmius oli myös tuhota se ilmassa, jos se olisi ollut järkevää. Tuo oli turvallisempi tapa tällä kertaa nyt sitten hoitaa asia tällä tavalla.

– Mutta pitää olla se valmius sitten ilman muuta myös näiden droonien tuhoamiseen, mikäli ne sitten uhkaavat sellaisia alueita, missä esimerkiksi asutusta on.

Poliittisia päätöksiä?

Savola odottaa saavansa viranomaisilta yksityiskohtaisempaa tietoa tapahtumista tiistaina puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnan yhteisessä ylimääräisessä kokouksessa.

– Mitä on tapahtunut ja milloin on tapahtunut? Onko tässä sellaisia keinoja ja tarpeita, mitä pitää sitten parantaa poliittisilla päätöksillä.

Mitkä nämä poliittiset päätökset voisivat olla?

– No varmasti huomenna kuullaan sitten, onko tällaisia tarpeita.

Savolan mukaan puolustusvoimat arvioivat tilanteen oikein ja toimivat juuri niin kuin tällaisessa tilanteessa pitää.

– Meillä on tietyt viranomaisvaltuutukset olemassa sekä rauhanaikana että kriisinaikana. Poliittiset elimet päättävät, jos siirrytään kriisinaikaan. Tämä on ihan rauhanaikana tapahtuvaa toimintaa, ja suomalaisiin ei kohdistu uhkaa. Eli tässä on toimittu ihan oikein tällä hetkellä.