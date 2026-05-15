Kanadan MM-miehistön kärkinimiin lukeutuvat John Tavares ja Ryan O'Reilly iskivät maansa ensimmäiset osumat perjantain kisa-avauksessa Ruotsia vastaan. Peli tasoittui, mutta Kanadan MM-urakka sai lopulta voitokkaan alun.

Toisessa erässä Ruotsi tuli rinnalle puolustaja Jacob Larssonin ja tähtihyökkääjä Lucas Raymondin maaleilla. Kanadan Dylan Holloway siirsi Kanadan 3–2-johtoon, mutta Mattias Ekholm tasoitti vielä ennen toista erätaukoa.

Päätöserässä Kanadan sankariksi eivät nousseet kuitenkaan suurimmat nimet, vaan 4–3-voittomaali merkittiin New Jersey Devilsiä edustavan Connor Brownin nimiin. Dylan Cozens sinetöi loppulukemiksi 5–3.

Kanadan kirkkaimmat supertähdet, ykkösketjun muodostavat Sidney Crosby, Macklin Celebrini ja Mark Scheifele jäivät ottelussa kokonaan ilman tehopisteitä.

Kärkitriokin saa uuden mahdollisuuden tehojen takomiseen lauantaina, kun Kanada kohtaa alkuillan ottelussa Italian. Ruotsi kohtaa puolestaan sunnuntaina Tanskan.