Droonit eivät korjaa hävittäjiä, Ilmavoimien komentaja katsoo.

Suomen Ilmavoimien komentaja Timo Herranen on ottanut kantaa keskusteluun, jossa drooneja ja hävittäjiä pyritään asettamaan vastakkain ja vertailemaan.

Herrasen mukaan hän ei "vähääkään väheksy" drooneja tai tarvetta kehittää niiden torjuntakeinoja.

– Mutta fakta on, että samaan aikaan kun Venäjän hyökkäyksen alusta Ukrainaan on kylvetty hieman reilu 100 000 droonia, Venäjä on pudottanut määrällisesti noin 40 prosenttia enemmän liitopommeja, Herranen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän pitkän kantaman iskuihin yleisesti käyttämä Shahed-drooni pystyy kantamaan noin 50 kiloa räjähteitä, kun taas liitopommin paino voi olla kaikkea 500 kilosta 3 000 kiloon, Herranen sanoo.

– Niitä (Liitopommeja), eikä niiden pudottajaa valitettavasti droonilla häädetä, Ilmavoimien komentaja jatkaa.

