Euroviisujen finaali kisataan 16. toukokuuta.

Euroviisujen toisessa semifinaalissa koettiin jännittävä hetki, kun Kyproksen artisti Antigonille meinasi käydä vahinko asunsa kanssa.

Laulajan asun olkain luiskahti alas kesken tanssiliikkeen ja nolo kömmähdys oli lähellä. Antigon onneksi huomasi tilanteen hyvin nopeasti ja sai nostettua roikkuvan olkaimen takaisin. Loppunumero sujui suunnitelmien mukaan.

Antigoni Buxton, 30, on kreikkalaiskyproslainen laulaja ja lauluntekijä. Ensimmäisen levytyssopimuksensa hän sai vain 14-vuotiaana.

Viisufinaalissa nähtävä Antigoni esiintyy kappaleellaan Jalla, joka tarkoittaa "Enemmän" Kyproksen murteella.

Euroviisujen finaali kisataan lauantaina 16. toukokuuta ja kisassa nähdään myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen