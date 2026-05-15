Poliisi etsii iäkästä naista, joka on ilmoitettu kadonneeksi Oulussa perjantaina.
Naisesta tehtiin viimeinen havainto noin kello 15 aikaan Oulun keskustan alueella. Poliisin mukaan nainen on noin 160 senttimetriä pitkä. Hänellä on yllään sininen tuulitakki, mustat housut sekä pinkit sandaalit. Mukanaan hänellä saattaa olla pinkki kassi.
Kadonnut on hyväkuntoinen ja pystyy liikkumaan pitkiäkin matkoja. Hänen arvioidaan olevan liikkeellä jalkaisin.
Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintoja kadonneesta Oulun poliisin vihjepuhelimeen numeroon 029 541 6194.