Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi Kymmenen uutisissa perjantain tapahtumista ja siitä, mitä drooniuhkasta voidaan oppia.

Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla. Vaaratiedotteessa kerrottiin Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion perusteella, että Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin tai muuhun turvalliseen paikkaan. Vaara oli ohi kello 7 aikaan aamulla, mutta tieto ei tavoittanut monia.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan tiedottaminen pitäisi jatkossa hoitaa paremmin. Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin.

Useissa Euroopan maissa on käytössä EU-Alert -järjestelmä, jonka kautta kansalaiset saavat vaaratiedotteet kännyköihinsä. Nyt myös Suomi kehittää omaa järjestelmäänsä, joka perustuu samankaltaiseen teknologiaan.

– Kyseessä on standardi, ei suoraan ostettava tekninen järjestelmä. Me joudumme täällä tekemään omien kansallisten operaattoreidemme kanssa omat kansalliset tekniset ratkaisut kokonaisuudessa. Se ottaa oman aikansa. Me teemme työtä niin nopeasti kuin mahdollista ja meillä on rahoitus turvattuna asialle, kertoo sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Hän kertoo asiantuntijoiden arvioineen, että työ voisi valmistua ensi vuoden alkupuolella.

– Teemme kaikkemme, että tämä tapahtuu niin nopeasti kuin mahdollista, mutta siihen pitää varautua, että se ottaa oman aikansa, Kohvakka kertoo.