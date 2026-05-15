Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan.

Venäjä sanoo pudottaneensa 355 Ukrainan lähettämää droonia yön aikana. Kyiv Independent -media kertoo venäläisten Telegram-kanavien tietojen perusteella, että iskut kohdistuivat Venäjän sotilas- ja energiainfrastruktuuriin useilla alueilla.

Venäjä on sittemmin kertonut, että Ukrainan tekemissä drooni-iskuissa kuoli neljä ihmistä. Viranomaisten mukaan iskuja osui teollisuuskohteiden lisäksi asuinkerrostaloon Rjazanin kaupungissa.

Malkovin mukaan kuolleista yksi oli lapsi ja lisäksi seitsemän ihmistä oli viety sairaalahoitoon. Tietoja ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.



Sosiaalisessa mediassa levinneiden kuvien ja videoiden mukaan Rjazanin öljynjalostamolla syttyi suuri tulipalo droonihyökkäyksen seurauksena, Kyiv Independent kertoo.

Toistaiseksi ei ole tietoa, liittyykö suuri drooni-isku Suomen Uudellamaalla aamuyöllä annettuun droonivaroitukseen. Drooneja ei lopulta Suomessa asti havaittu.

Tiedottaminen eri viranomaisten välillä on oli epäselvää. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi aiemmin STT:lle, että tämänhetkisten tietojen mukaan Suomeen harhautui ainakin yksi drooni. Myöhemmin sisäministeriö täsmensi muotoilua. Ministeriön mukaan pelastusylijohtaja Kohvakka tarkoitti STT:n haastattelussa Suomea kohti suuntautuneita, mahdollisesti harhautuneita drooneja.

Puolustusvoimat ei toisaalta vahvista MTV Uutisille yhtäkään droonihavaintoa Suomesta. Kohvakan mukaan ministeriöllä ja puolustusvoimilla oli sama tilannekuva tapahtuneesta.

