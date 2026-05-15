Iskuissa kuolleen henkilöllisyyttä ei ole kerrottu, mutta Israelin kommentin perusteella kohteena oli keskeinen äärijärjestö Hamasin johtaja.

Israel kertoo iskeneenä Hamasin korkea-arvoista johtajaa vastaan Gazassa.

Silminnäkijöiden mukaan Israel iski Gazassa sijaitsevaan asuinrakennukseen. Iskussa kerrotaan kuolleen ainakin yhden ihmisen, ja useat saivat vammoja.

Pian Israel iski myös lähistöllä olleeseen ajoneuvoon.

Israel ei ole kertonut, onko Hamas-komentaja Izz al-Din al-Haddad kuollut, eikä kuolleen henkilöllisyyttä ole toistaiseksi kommentoitu tarkemmin.

Myöskään Hamas ei ole toistaiseksi kommentoinut iskua.

Israel pitää kyseistä komentajaa Israeliin lokakuussa 2023 tehtyjen hyökkäysten keskeisenä suunnittelijana.

Al-Haddad on ollut Hamasin sotilaallisen siiven johtaja keväästä 2025 lähtien, Israelin tapettua tehtävässä aiemmin toimineen Mohammad Sinwarin.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja puolustusministeri Israel Katzin mukaan Hamas-komentaja oli vastuussa "tuhansien israelilaisten siviilien ja sotilaiden murhista, kaappauksista ja vahingoittamisesta".