MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen kommentoi kriittisesti Jesse Puljujärven pelaamista Saksan 1–2-kavennukseen johtaneessa maalissa.

Saksan ainokainen syntyi päätöserässä, kun Leon Gawanke ja Stefan Loibl sahasivat seinäsyötöllään Puljujärven sivuun tilanteesta, ja Loibl tälläsi kiekon rysään.

– Puljun pitäisi luottaa, että tämä (Loibl) on nyt hänen miehensä. Hän tekee nyt sen virheen, että hän lähtee nyt pelaamaan vähän molempia, eikä pysähdy, Aaltonen huomauttaa videonäytteen kera.

Tilanne sai MTV Urheilun asiantuntijan Olli Jokisenkin hymähtämään. Jokinen otti puheeksi Aaltosen oman pelaajauran.

– Odotin sitä, että sanotko, että Puljun pitää pysähtyä. Monta kertaa on sinulle sanottu siitä? Jokinen nauraa.

– Tunsin piston sydämessäni heti, kun sanoin, että pitäisi pysähtyä. Olen joskus itsekin kuullut tuon, Aaltonen kuittaa nauraen takaisin.

Katso analyysi videonäytteineen pääkuvan videolta.