Leijonien MM-turnauksen ensimmäisen maalin tehnyt Anton Lundell kertoi, että unelman lailla toiminut ylivoimapeli tuli kärkiviisikolta selkärangasta.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Unkari–Suomi lauantaina klo 17.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

– Ne taistelivat, riistivät ja raastoivat. Saksa roikkui mukana. Tosi tasaista molempiin suuntiin. Meidän erikoistilannepelaaminen oli erittäin hyvää, Lundell kiteytti heti 3–1-voittoon päättyneen avauspelin jälkeen.

Leijonat ratkaisi ottelun ylivoimalla. Kolme kertaa yrittämään päässyt ykkösnyrkki iski kahdesti, eikä kolmaskaan ollut kaukana. Lundellin, Aleksander Barkovin, Jesse Puljujärven, Teuvo Teräväisen ja Ville Heinolan viisikko oli väkevässä vireessä. Luovaa, nopeaa ja vaarallista.

– Saatiin vähän treeniä alle ja kokeiltiin kaiken maailman kuvioita. Mentiin vähän luomulla ja pelattiin sitä mitä oli auki. Ei ollut oikein mitään yhtä sovittua. Koitettiin olla ovelampia ja olisi voitu kolmaskin tehdä, Lundell kertoi huimasta yv-startista.

Saksa-matsin yksittäinen huippuhetki nähtiin Leijonien 2–0-maalin yhteydessä, kun Barkov päästi kiekon tarkoitukselliseti jalkojensa välistä Puljujärvelle, joka sai niitata limpun verkkoon.