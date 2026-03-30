Antti Syrjäsen seesteinen sunnuntaiaamu keskeytyi, kun drooni putosi aivan hänen kotinsa läheisyyteen.
Kouvolalainen Antti Syrjänen oli sunnuntaina kotona, kun drooni putosi lähimetsään vain alle sadan metrin päähän hänen kodistaan.
– Tohonhan se tuli se drooninpaska, Syrjänen sanoo ja osoittelee lähimetsään.
Maanantaina Syrjänen kertoo MTV Uutisille kotitontillaan, että saa vihdoin palata kotiin.
– Viime yönä [drooni] räjäytettiin ja nyt on sulku purettu, Syrjänen kertoo.
Viranomaiset tekivät tänään Kouvolassa räjäytyksiä, jotka liittyvät eilen Kouvolan seudulle pudonneisiin drooneihin.
– Eihän sitä tiedä, koska sieltä taas tippuu jotain, Syrjänen sanoo.
Kova rytinä
Syrjänen kertoo kuulleensa sunnuntaiaamuna kovaa rytinää kotinsa lähimetsästä.
– Tuntuu kuin helvetin iso puu olisi katkennut. Sellainen oli ääni.
Metsikkö on sen verran tiheä, ettei Syrjänen nähnyt droonin putoamista.
– Vajaa tunti meni ja läksin katsomaan. Löysin sieltä sitten sellaista rautaromua, Syrjänen kertoo.
– Siinä oli sellainen pieni polttomoottori, propelli ja jonkilainen kehikko, Syrjänen kuvailee.