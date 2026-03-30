MTV Uutiset kysyi Kouvolan asukkaiden mietteitä kaupunkiin pudonneisiin drooneihin liittyen.
Kaksi rajan takaa tullutta droonia putosi eilen Kouvolan lähelle. Droonit, jotka paljastuivat ukrainalaisiksi, on paikannettu poliisin toimesta ja tehty vaarattomiksi.
Sotakaluston päätyminen Suomeen on herättänyt paljon huolta ja pelkoa etenkin Kouvolan asukkaissa.
– Kauhun ajatuksia. Ajattelin, että nytkö se sota syttyi, Ritva Heinijoki kertaa sunnuntain ajatuksiaan.
