Suomi voitti jääkiekon MM-kisojen avausottelussaan Saksan maalein 3–1. Leijonien toisen maalin teki Jesse Puljujärvi, mutta sitä edelsi kapteeni Aleksander Barkovin juonikas älynväläys.

Teuvo Teräväinen lähetti poikittaissyötön, jonka Barkov päästi juonikkaasti jalkojensa välistä tyhjiin puttaamaan päässeelle Puljujärvelle.

MTV Urheilun asiantuntijat Olli Jokinen ja Juhamatti Aaltonen vaikuttuivat ratkaisusta studiossa.

– Tässä on nerokkuutta. Vaistot, aistit, pulunsilmä. Koko kultainen kolminaisuus siinä. Loistava mailan nosto. Hän ei ihan varmasti tiennyt, missä Puljujärvi on, mutta maailmanluokan peli on nostaa tuossa mailaa, Jokinen nosti.

– Tuo on juuri sitä, kun sanotaan, että pitää aistia sitä peliä, Aaltonen puolestaan sanoi.

