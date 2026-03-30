Asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että Kaakkois-Suomeen pudonneiden droonien mukana oli räjähteitä. Toinen drooneista on tunnistettu ukrainalaiseksi, toista ei vielä ole löydetty ehkä siksi, että se on räjähtänyt kappaleiksi.

Kaksi rajan takaa tullutta droonia putosi eilen Kouvolan lähelle, ja ainakin toinen niistä on tunnistettu ukrainalaiseksi. Puolustusvoimien entisen komentajan, kansanedustaja Jarmo Lindbergin (kok.) ja Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen mukaan on todennäköistä, että drooneissa oli hyötykuormaa.

Lindberg pitää todennäköisenä, että droonit oli lähetetty iskemään öljyterminaaleja vastaan.

– Miksi Ukrainasta, noin tuhannen kilometrin päästä, olisi lähetty drooneja öljyterminaaleja vastaan, jos ei niillä olisi hyötykuormaa mukana, sanoo Lindberg jonkinlaisiin räjähteisiin viitaten.

Kouvolasta löydetyn ukranalaisdroonin jäänteet.Lehtikuva

Hyppösen mukaan ukrainalaiseksi drooniksi vahvistettu AN-196-lennokki on niin hintava, ettei sitä tyhjänä lähetetä.

– Se on kallis drooniksi. Yli 100 000 euron, ehkä 200 000 euron hintainen. Ei sitä tyhjänä lähetetä, sanoo Mikko Hyppönen.

Hyppönen arvioi, että kyse ei tässä tapauksessa ole ollut minkäänlaisesta "hämäysdroonista".

– Venäjä varsinkin käyttää hyökkäyksissään hämäysdrooneja, jotka kuitenkin ovat selvästi halvempia, ihan vain sitoakseen ilmatorjunnan ja hämätäkseen.