Ukraina pyytää Suomelta anteeksi, että kaksi ukrainalaisdroonia päätyi Kaakkois-Suomeen viikonloppuna. Ukrainan ulkoministeriön mukaan syynä oli todennäköisesti Venäjän häirintä.
Ukrainan Suomen-suurlähetystön mukaan Ukraina jakaa suomalaisten kanssa kaiken tarvittavan tiedon olosuhteiden selventämiseksi.
– Olemme yhteydessä suomalaisiin kumppaneihimme tämän tapauksen osalta, suurlähetystön MTV Uutisille toimittamassa lausunnossa sanotaan.
Ulkoministeriön ja suurlähetystön mukaan drooneja ei missään olosuhteissa suunnata kohti Suomea. Ukrainan mukaan droonit päätyivät Suomeen todennäköisesti Venäjän elektronisen häirinnän vuoksi.
Suomeen putosi eilen sunnuntaina kaksi droonia, jotka putosivat Kouvolan pohjoispuolelle sekä Luumäelle.
Kouvolan pohjoispuolelle pudonnut drooni on tunnistettu AN196-drooniksi. Luumäen droonista viranomaiset eivät ole vielä kertoneet tarkempia tietoja.
Juttua päivitettu suurlähestystön kommenteilla kello 13.35. Juttu päivittyy