Hengenvaarallinen tauti leviää jälleen.
Afrikan unionin alainen terveysvirasto Africa CDC on julistanut Kongon demokraattisen tasavallan Iturin maakuntaan ebola-epidemian. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.
Terveysviranomaisten mukaan sairastuneita on tähän mennessä noin 250. Kuolemantapauksia on vahvistettu 65.
Tauti on levinnyt pääsääntöisesti Mongwalun ja Rwamparan asutuskeskuksissa, joiden alueella kaivetaan kultaa.
Ebola aiheuttaa hengenvaarallista verenvuotokuumetta. Parannuskeinoa ei ole, ja kuolleisuus on noin 50 prosentin luokkaa.
Tauti voi tarttua suorassa kontaktissa kehon nesteiden kanssa sekä ihorikkojen kautta.
Vuonna 1976 ensimmäistä kertaa tavatun taudin uskotaan levinneen alun perin lepakoista.