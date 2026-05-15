Puolustusministeri Häkkänen kertoo perjantain drooniuhkaan varautumisen tapahtuneen järeillä toimenpiteillä, sillä uhka-arvio oli sen mukainen.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo Kymmenen uutisissa, että julkisuuteen ei kerrota sitä, mitä kautta drooneista varoitettiin Suomea.

– Välittömästi ennakkotiedon ja uhka-arvion perusteella käynnistettiin toimenpiteet.

Häkkänen kertoo varautumisen tapahtuneen järeillä toimenpiteillä, sillä uhka-arvio oli sen mukainen.

– Suomi ei ole mitenkään osallinen Ukrainan operaatioihin ja meillä on omat tiedustelujärjestelmät, sekä liittolaisten kanssa tiivis yhteistyö, jota kautta usein saadaan ennakkovaroitus näistä tilanteista. Sitä kautta hyvin nopeasti reagoidaan näihin, Häkkänen kertoo.

Häkkäsen mukaan aamuyöstä oli selvät merkit siitä, että kovissa räjähdelasteissa olevia drooneja oli harhautumisriskissä Porvoon ja Helsingin alueelle.

– Sen takia maa-, meri- ja ilmavoimia tehostettiin voimakkaasti. Hävittäjäkalustoa, kopterikalustoa, merivoimia ja muita aktivoitiin tähän varsinaiseen torjuntatyöhön. Sen jälkeen jäätiin seuraamaan, mihin droonit lopulta etenevät. Ne eivät lopulta tulleet Suomea uhkaavalle alueelle, Häkkänen kertaa aikaisen perjantaiaamun tapahtumia.

Tiedossa ei ole, onko droonit ammuttu alas Suomen ilmatilan ulkopuolella ja Häkkänen kertoo tämän olevan turvaluokiteltua tietoa.