



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Euroviisupomo kommentoi MTV:lle Israelin osallistumisen sallimista | MTV Uutiset

Euroviisupomo kommentoi MTV:lle Israelin osallistumisen sallimista 0:49 Euroviisujen maine on kokenut viime vuosina kolauksia – viisupomo kertoo, miksi kisaan tulisi yhä uskoa Julkaistu 20 minuuttia sitten Katariina Kähkönen katariina.kahkonen@mtv.fi Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Euroviisupomo Martin Green sanoo ymmärtävänsä Israelin osallistumiseen kohdistuvan kritiikin. Hän huomauttaa, että Euroviisuihin osallistuu Israelin yleisradioyhtiö KAN, ei Israelin hallitus. Israelin osallistuminen Euroviisuihin on tänäkin vuonna herättänyt vastustusta maan Gazassa käymän sodan vuoksi. Euroopan yleisradiounioni EBU käsitteli Israelin osallistumisoikeutta yleiskokouksessaan joulukuussa ja päätti, että maa saa osallistua vuoden 2026 Euroviisuihin. EBU:n päätöksen myötä Irlanti, Espanja, Alankomaat, Slovenia ja Islanti ilmoittivat boikotoivansa vuoden 2026 Euroviisuja. Euroviisujen johtaja Martin Green alleviivaa MTV Uutisten haastattelussa, että Euroviisuihin osallistuu Israelin yleisradioyhtiö KAN, ei Israelin hallitus. Eron tekeminen näiden kahden välillä on Greenin mukaan tärkeää. – Toivotimme heidät iloisesti tervetulleiksi, Green sanoo KAN:in viitaten. Noam Bettan edustaa Israelia tämän vuoden Euroviisuissa. Lue myös: Näin viisuviikko etenee – tässä ovat aikataulut ja esiintymisjärjestys Green perustelee Israelin osallistumisen sallimista sillä, että kyseessä on julkisen palvelun yleisradioyhtiö ja Euroopan yleisradiounionin EBU:n jäsen.

– Jos olet EBU:n – joka on demokraattinen jäsenjärjestö – jäsen, voit osallistua Euroviisuihin.

Green sanoo ymmärtävänsä Israelin osallistumiseen kohdistuvan kritiikin.

– Kunnioitan täysin ihmisten erilaisia näkökulmia. Tämä on tärkeä ja hyvin kiivas keskustelu. Meidän ja enemmistön jäsenistämme näkökulma on, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöt eivät ole vastuussa maidensa hallitusten toimista, hän sanoo.

Virallisesti politiikka on kielletty Euroviisuissa, mutta viime vuosina poliittiset teemat ovat nousseet esiin Euroviisuihin liittyvissä keskusteluissa. MTV Uutiset kysyi Greeniltä, uskooko hän, että Euroviisut voi olla epäpoliittinen tapahtuma.

– Se on hyvin hankala maailma. Sinulla on luja usko siihen, että puolustat arvojasi, ja Euroviisujen arvot ovat aina liittyneet yhtenäisyyden ja monimuotoisuuden juhlistamiseen. Ajattelen, että mitä monimutkaisemmaksi maailma tulee, sitä enemmän pidät kiinni arvoistasi.

– Sille on syynsä, miksi euroviisulogossa on sydän, sillä lopulta siitä tässä on kyse, ja olen siitä hyvin ylpeä.

Katariina Kähkönen MTV Uutiset Katariina Kähkönen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.



Kähkönen on tuttu MTV Uutisten sosiaalisesta mediasta, jossa hän toimittaa uutisia nuorille. Kähkösen sosiaalisen median sisältöjä löytyy erityisesti MTV Katsomosta, Instagramista, Tiktokista ja Youtubesta.



Kähköseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen. Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan