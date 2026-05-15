Euroviisupomo Martin Green sanoo ymmärtävänsä Israelin osallistumiseen kohdistuvan kritiikin. Hän huomauttaa, että Euroviisuihin osallistuu Israelin yleisradioyhtiö KAN, ei Israelin hallitus.
Israelin osallistuminen Euroviisuihin on tänäkin vuonna herättänyt vastustusta maan Gazassa käymän sodan vuoksi. Euroopan yleisradiounioni EBU käsitteli Israelin osallistumisoikeutta yleiskokouksessaan joulukuussa ja päätti, että maa saa osallistua vuoden 2026 Euroviisuihin.
EBU:n päätöksen myötä Irlanti, Espanja, Alankomaat, Slovenia ja Islanti ilmoittivat boikotoivansa vuoden 2026 Euroviisuja.
Euroviisujen johtaja Martin Green alleviivaa MTV Uutisten haastattelussa, että Euroviisuihin osallistuu Israelin yleisradioyhtiö KAN, ei Israelin hallitus. Eron tekeminen näiden kahden välillä on Greenin mukaan tärkeää.
– Toivotimme heidät iloisesti tervetulleiksi, Green sanoo KAN:in viitaten.
Noam Bettan edustaa Israelia tämän vuoden Euroviisuissa.
Green perustelee Israelin osallistumisen sallimista sillä, että kyseessä on julkisen palvelun yleisradioyhtiö ja Euroopan yleisradiounionin EBU:n jäsen.