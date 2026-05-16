Jääkiekon MM-kisojen isäntämaa Sveitsi aloitti taipaleensa Zürichin Swiss Life Arenalla 3–1-voitolla hallitsevasta maailmanmestarista Yhdysvalloista.
Noin kymmenen tuhannen katsojan edessä pelattu ottelu alkoi isänniltä vakuuttavasti, kun ottelu oli 12 peliminuutin jälkeen jo 2–0 Pius Suterin ja Sven Andrighetton maaleilla.
Toinen erä oli maaliton, mutta kolmannessa Yhdysvallat kavensi Alex Steevesin maalilla 1–2:een. Ken Jägerin 3–1-maali vajaat neljä minuuttia ennen loppua muodostui kuitenkin sinetiksi.
Yhdysvallat on mukana kisoissa viime arvoturnauksia kapeamalla nimilistalla.
Maan jääkiekon ykkösnimiin kuuluva Matthew Tkachuk saapuu vahvistamaan joukkuetta kisoissa tuonnempana, mutta ei pue tähtilippua ylleen vielä maanantainakaan, kun Yhdysvallat kohtaa alkuillan ottelussa Suomen.
USA kohtaa sunnuntaina kisoissa Ison-Britannian ja Sveitsi puolestaan lauantaina Latvian.