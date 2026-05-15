Jesse Puljujärvi teki Suomen MM-urakan avanneessa Saksa-voitossa tehot 1+1. Loistavan seurajoukkuekauden Sveitsissä pelannut Puljujärvi esiintyi näkyvästi Leijonien ykkösylivoimassa.

Puljujärvi teki päätöserässä MM-uransa neljännen maalin ja vei Suomen 2–0-johtoon Teuvo Teräväisen ja Aleksander Barkovin erinomaisesta alustuksesta.

Geneve-Servetten paidassa tällä kaudella 52 ottelussa yhtä monta pistettä tehnyt hyökkääjä oli päätöserässä syöttämässä Aatu Rädyn tekemää kolmatta maalia.

– Ensimmäinen erä oli mielestäni meillä hallussa. Toisen erän teimme itsellemme vaikeaksi, niin paljon otimme jäähyjä. Se vähän tappoi rytmiä, Puljujärvi sanoi ottelun jälkeen tuoreeltaan.

Suomen kolmosketjussa hyökkäävät Puljujärven ohella Räty ja Janne Kuokkanen.

– Vaikka kolmannessa erässä tuli yksi maali omiin, tuntui, että se ottelu oli aika hyvin hallussa. Mielestäni hyvä suoritus ensimmäiseksi peliksi.