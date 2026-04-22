Reserviläisten kutsuminen on "poikkeuksellisen arvokas ja harvinainen testi", asiantuntija arvioi.

Venäjä "seuraa tarkasti", miten Suomen päätös kutsua reserviläisiä kertausharjoituksiin toteutuu, sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV Uutisille.

Vanhasen mukaan Venäjän mielenkiinto ei kohdistu niinkään siihen, että käyttääkö joku valtio reserviään vai ei.

Kremliä kiinnostaa, miten kulloinenkin tilanne pysyy valtion hallinnassa, kuinka nopeasti reservi saadaan liikkeelle, kuinka laajasti sitä käytetään ja kuinka järjestelmä toimii pidemmän päälle.

– Venäjä yrittää lukea Suomen valmiustasoa ja yhteiskunnan resilienssiä, tekoäly-yhtiö Nest AI:ssä työskentevä Vanhanen sanoo puhelimitse.

"Nyt nähdään"

Puolustusvoimat painottaa, että "Suomea vastaan ei kohdistu sotilaallista uhkaa".

Vanhasen mukaan reserviläisten kutsuminen kertoo siitä, ettei sodankäynti ja turvallisuus enää jakaudu mustavalkoisesti sotaan ja rauhaan.

Ukrainan sota heijastuu nyt Suomeen uudella tavalla, Vanhanen muotoilee. Myös rauhanaikana tarvitaan valmiutta ja havainnointikykyä samalla tavalla kuin kriisiaikana, hän katsoo.

– Järjestelmä ei ole rikki, sitä vain käytetään eri tavalla kuin ennen. Tämä on myös mahdollisuus. Nyt nähdään, miten järjestelmä oikeasti kestää, Vanhanen katsoo.