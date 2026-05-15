Pöllöraati kiitteli viranomaisten tiedottamista drooniuhasta.

MTV:n Pöllöraatilaiset suhtautuivat aamuiseen droonivaroitukseen rauhallisesti. Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, politiikan toimittaja Jari Korkki ja MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen keskustelivat aiheesta Huomenta Suomessa ennen kuin tuli tieto, että drooneja ei ollut Suomeen lopulta tullut.

Rosa Meriläinen kertoo saaneensa vaaratiedotteen puhelimeensa aamulla.

– Huomasin ”roonista” varoituksen puhelimessa, ja että ei pitäisi mennä ulos. Olin silloin, kuudelta aamulla, lähdössä koirien kanssa ulos ja totesin, että varmaankin ulos lähdemme joka tapauksessa. Vasta sen jälkeen keskityin, että mistä on kysymys, Meriläinen kertoo.

Sisäministeriö antoi vaaratiedotteen mahdollisesta droonihavainnosta hieman ennen kello neljää aamuyöllä. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin Uudenmaan alueella ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan.

"Parempi, että hälytys tulee"

Vaaratiedotteen antaminen on herättänyt keskustelua myös siitä, oliko toimi ylimitoitettu. Pöllöraadin mielestä ei ollut.

Rosa Meriläinen sanoi tiedotuksen menneen asiallisesti. Jari Korkki oli samaa mieltä.

– Niin ikävää kuin se onkin, että tämmöisiä hälytyksiä tulee, niin onhan varmaan parempi, että tulee hälytys kuin että ei tule hälytystä, Korkki sanoi.

Myös Jaakko Loikkasen mielestä varoitus oli paikallaan.

– Suomen mittakaavassa Uusimaa on kaikkein tiheimmin asuttu alue. Jos on pienikin mahdollisuus, että tänne päin on tulossa drooni, jossa saattaa olla räjähteitä, niin totta kai silloin on aito vaara. Siitä pitää tiedottaa ja se pitää ottaa vakavasti, vaikka todennäköisyys, että jotain tapahtuu, onkin pieni, Loikkanen sanoi.