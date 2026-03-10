Suomalaistaustainen Nadia Tereszkiewicz on kiinnitetty The White Lotus -sarjan neljännelle kaudelle.
Suomalais-ranskalainen näyttelijä Nadia Tereszkiewicz, 29, on saanut roolin HBO Maxin suositusta sarjasta The White Lotus. Asiasta uutisoivat Variety ja Deadline.
Tereszkiewicz asuu Ranskassa. Hänen äitinsä on suomalainen ja hänen isänsä puolalaistaustainen.
Tereszkiewicz näytteli vuonna 2022 elokuvassa Forever Young teatterikouluopiskelija Stellan roolissa. Hänen mainettaan Ranskassa kasvatti vuonna 2023 esiintyminen hittikomediassa Rikos on minun.
Ranskassa kuvatut uudet jaksot seuraavat jälleen kerran White Lotus -hotellin vieraita ja työntekijöitä viikon ajan.
Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä HS.