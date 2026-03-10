Markkinat toipuvat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhoittavien sotakommenttien jälkeen. Trump sanoi, että sota Lähi-idässä lopetetaan pian.

Helsingin pörssi avautui 1,7 prosentin nousuun. Myös Lontoossa ja Pariisissa avaus oli positiivinen. Frankfurtin DAX-indeksi oli pian avauksen jälkeen reilut kaksi prosenttia plussalla.



Etelä-Koreassa Kospi-indeksi päätyi yli viiden prosentin nousuun ja Japanin Nikkei-indeksi noin kolmen prosentin nousuun. Nousua nähtiin myös lukuisissa muilla markkinoilla.



Öljyn hinta on laskenut 90 dollarin tuntumaan barrelilta eilisen hintapiikin jälkeen. Öljyn hinta hipoi hurjimmillaan 120 dollarin rajaa.

Egypti nostaa polttoaineiden hintoja enimmillään jopa 30 prosentilla sodan sekoittamien energiamarkkinoiden tilanteen vuoksi.

Asiasta ilmoitti maan polttoaineministeriö, jonka päätös koskee sekä bensiinin, dieselin että ajoneuvoissa käytettävän kaasun hintoja.

Suurin eli 30 prosentin korotus koskee ajoneuvojen maakaasua. Egyptissä yleisesti käytetyn dieselin hinta nousi noin 17 prosenttia ja bensiinin lähes yhtä paljon.



Ministeriön mukaan häiriöt kuljetuksessa ja nousevat vakuutuskustannukset ovat nostaneet polttoaineiden hinnat tasolle, jota ei ole nähty vuosiin.

Egypti on nostanut polttoaineiden hintoja neljä kertaa kahden vuoden sisällä. Viimeksi hintoja nostettiin enimmillään 13 prosentilla lokakuussa.

Lokakuun korotuksen oli tarkoitus olla viimeinen osana talouskuriohjelmaa, jota vaadittiin vastineeksi kansainvälisen valuuttarahaston Egyptille antamalle kahdeksan miljardin dollarin lainalle.



Euroopassa maakaasun futuurihinta on laskenut tänään noin 15 prosenttia eilisen jyrkän nousun jälkeen.